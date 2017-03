Roma, 25 marzo: il Nicole Fashion Show

La top model Rocio Munoz Morales illumina il palco del Nicole Fashion Show, Parterre d’eccezione con gli attori Riccardo Scamarcio, Mariagrazia Cucinotta e Giulio Berruti

The NeverEndingStory: una storia indimenticabile, romantica e infinita come quella che lega la donna al proprio uomo, la sposa al proprio abito dei sogni, gli Atelier a un brand. Ecco il mood di uno degli appuntamento bridal più attesi in Europa: il Nicole Fashion Show. Dopo un’edizione 2016 nella laguna veneta, location della sfilata evento di Presentazione delle Collezioni 2018 del brand Nicole sarà la capitale romana. Il save the date è per sabato 25 marzo presso il Palazzo dei Congressi di Roma, un evento su invito che chiamerà a raccolta oltre 1500 ospiti internazionali tra celebrities, blogger e influencer, buyers, press dei settori fashion e bride, addetti ai lavori.

A illuminare la passerella con una creazione sartoriale della Maison Nicole, la nuova testimonial della linea Couture Alessandra Rinaudo, l’affascinante e magnetica attrice e top model spagnola Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, di recente apparsa sul palco del Festival di Sanremo. Tra i vip che impreziosiranno il parterre, gli attori Riccardo Scamarcio, Maria Grazia Cucinotta, Giulio Berruti e tantissimi altri. Nel corso della serata si terrà inoltre la Cerimonia di Premiazione della prima edizione dei Nicole Awards, gli Oscar dedicati agli Atelier e alle spose Nicole di tutto il mondo, presentata dalla giornalista Chiara Besana.

La collezione Nicole Cerimonia è un tripudio di raffinatezza e colore, affinché ogni donna possa innamorarsi non solo dell’abito ma anche della sua tonalità. Nella palette della collezione trionfano i toni del blu in tutte le gradazioni: cobalto, avio, light blue, navy, per antonomasia colore dell’eleganza. Corallo, rosa fragola, rosso e vino si esprimono in accese tonalità moda. Impreziosiscono la gamma degli outfit brillanti inedite e briose nuance verdi. Non mancano i colori pastello, per le damigelle o gli animi romantici, con proposte che spaziano dallo champagne al cipria, dal lilla al lavanda, dal verde acqua al grigio polvere. La collezione predilige il long dress ma si completa con corti sfiziosi: gonne con sovrapposizioni di tulle o avvolgenti mini dress per le più giovani. Tra i tessuti principe, intramontabili sono pizzo, chiffon, mikado, tulle e cady per valorizzare al meglio ogni tipo di fisicità.

Moltissime infine le proposte coordinate per completare gli outfit con stole e cappe, ma anche boleri, bomberini decorati e mini jacket super glam.

Pronte a sentirvi dive per un giorno? Il Nicole Fashion Show è alle porte, benvenuti all’evento dell’anno che ruberà i cuori.