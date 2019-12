Roma, 26/29 dicembre: “Abracadabra”, La Notte dei Miracoli

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano

26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione

"ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.

“Abracadabra”, Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma

26- 29 dicembre 2019

Orari:

26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00

27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00

28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00

29 Dic. ore 17:00

Info prenotazioni teatro 06 637 2294

www.abracadabrashow.it