Roma, 26 aprile: New York Film Academy, Master Class gratuita di Paul Brown alla Casa del Cinema

Presso la Casa del Cinema di Roma, il prossimo giovedì 26 aprile (ore 16:00-19:00), la New York Film Academy terrà una Master Class gratuita, seguita da una Sessione Informativa, occasione per raccogliere maggiori informazioni sui corsi, le sedi di studio e le procedure d’iscrizione. La Master Class si svolgerà in Inglese mentre la sessione informativa si terrà in italiano.

"I Segreti delle Storie di Successo" - Master Class con Paul Brown

La maggior parte dei film hanno lo scopo d’intrattenerci, ma i grandi film hanno la capacità d’ispirarci, sfidarci e trasformarci, oltre che rimanere impressi per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti.

Questa Master Class è dedicata a svelare i segreti che sorreggono le storie di successo e che inevitabilmente intrattengono ed emozionano il grande pubblico. Paul Brown, analizzando le scene chiave del film Premio Oscar "WALL-E. Disney/Pixar", rivela come le grandi storie ci catturano creando una connessione profonda e facendoci innamorare di personaggi tanto adorabili quanto imperfetti che sono determinati a raggiungere i propri obiettivi. Paul Brown esplorerà insieme ai partecipanti l’Io nascosto in ogni personaggio, la battaglia interna tra desideri e bisogni, la magia dei sogni e il potere sia della paura che dell’amore; tutti fattori essenziali che creano un legame indissolubile tra il pubblico e le storie di successo.

Paul Brown

Paul Brown è uno sceneggiatore, regista, e produttore pluri-premiato con oltre trent’anni d’esperienza tra cinema e televisione. Ha scritto, prodotto, e diretto oltre cento film e episodi di serie TV, come gli "X-Files," "Quantum Leap" (A Spasos Nel Tempo), "Twilight Zone," "Star Trek Voyager," "Star Trek Enterprise" oltre ad aver diretto un video di Beyoncé. E’ stato nominato tre volte agli Emmy Award e tre volte ai "Golden Globe", oltre ad aver vinto il "Edgar Award" dai Mystery Writers of America per “Best TV Drama Script." Paul Brown si è laureato presso University of California, Berkeley e ha conseguito un Masters in Letteratura inglese presso la Oxford University.

Per partecipare all’evento, si prega di registrarsi qui.

Per maggiori informazioni, scrivere a maya.breschi@nyfa.edu