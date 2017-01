Giovedì 26 gennaio alle ore 21.30 presso il Centro Aggregativo Apollo 11 (c/o Itis Galilei ingresso laterale di via Bixio 80/a - angolo via Conte Verde) di Roma FESTA e i cortometraggi DOMENICA SERA ed EVASI di Franco Piavoli. Introduce il critico cinematografico CECILIA ERMINI che al termine della proiezione ne discute con il regista FRANCO PIAVOLI insieme a MATTEO BERARDINI (Direttore rivista Pointblank), GIORGIO SEDONA (Caporedattore I Sotterranei) e ARIANNA PAGLIARA (Redattrice I Sotterranei).

Festa (Italia, 2016, 40’)

In un villaggio di campagna si celebra la festa di San Pietro. Il parroco raccomanda ai fedeli di confessarsi e liberarsi dall’avarizia, ma alla fine della messa invita tutti a far festa. Sul sagrato della chiesa sono i più anziani ad iniziare le danze, mentre in piazza giovani e vecchi mangiano e bevono in allegra compagnia. I giocolieri e gli artisti di strada incantano i passanti, mentre gli adolescenti volano sulle giostre luminose. Al tramonto scopriamo alcuni giovani che si baciano mentre i vecchi continuano a ballare al chiaro di luna. Nel corso della festa abbiamo notato anche figure malinconiche: un anziano sempre chiuso in casa o affacciato alla finestra. Un infermo in carrozzella. Un giovane si aggira pensieroso tra l’allegria giovanile mentre una donna solitaria guarda le coppie abbracciate. Nei paesi o nei quartieri ogni anno si rinnovano le feste tradizionali per celebrare il santo patrono. Rispecchiano il bisogno di fede, di convivialità e divertimento. Ma in alcuni fanno sentire più forte il disagio e la solitudine.

Regia: Franco Piavoli Sceneggiatura: Franco Piavoli Fotografia: Franco Piavoli Montaggio: Mario Piavoli Interpreti: Alex Carozzo, Angela Poddighe, Carlo Malacchini, Cecilia Ermini, Costanza Lunardi, Fiammetta Alighieri, Giancarlo Zanoni, Jacopo Castellani, Linda Gandini, Luigi Milani, Oliva Andreoli, Petra Veneziani, Piero Agosti, Primo Gaburri, Roberta Brunelli, Silvia Migliorati Produzione: Zefiro Film

Domenica sera (Italia, 1962, 12’)

Gli incontri dei giovani di campagna in una pista da ballo all’aperto: le ragazze che arrivano in bicicletta; i giovani che si pettinano con estrema cura; quelli più intraprendenti che subito invitano a ballare sotto gli occhi invidiosi dei più timidi. Alla fine alcuni tornano a casa cantando, felici per una promessa, altri approfittano del buio per fare l’amore.

Evasi (Italia, 1964, 12’)

Una folla di tifosi durante una partita di calcio. Nessuno distoglie lo sguardo dal campo. Poi scoppia una rissa. «L’obiettivo è solo sul volto dei tifosi. Volevo far vedere le reazioni di questi uomini che durante la settimana sono oppressi dal lavoro, alienati, e vanno allo stadio per sfogare le energie imprigionate liberando il loro istinto di aggressività» (Piavoli).

