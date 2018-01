Roma, 26 gennaio: NOVAMUSA in Concerto, al Teatro Arciliuto la musica molisana

Venerdì 26 gennaio 2018, presso il Teatro Arciliuto di Roma, si terrà il concerto del gruppo NOVAMUSA.

Le Muse erano divinità greche che rappresentavano l’ideale supremo dell’Arte. Musa, tra l’altro, è il nome di alcune cornamuse, pertanto questo nome rappresenta l’arte della musica espresso con la "nuova" zampogna.

L’ensemble NOVAMUSA unisce in maniera originale il mondo classico e le sonorità etniche. Zampogna, organetto, tamburi a cornice, pianoforte, fagotto, contrabbasso e corno rispettivamente suonati da Piero Ricci, Ernest Carracillo, Antonello Iannotta, Emilia Aktiamova, Paolo Zampogna, Morris Capone e Marco Zampogna, danno vita ad un ensemble che ha come missione far conoscere, attraverso la propria musica, la storia e le tradizioni della terra di appartenenza. Il repertorio, dunque, è tutto dedicato al Molise e la zampogna, strumento tradizionale che un giorno aveva la sola possibilità di suonare in due tonalità, oggi si confronta alla pari con gli strumenti propriamente classici.

Piero Ricci, con una straordinaria inventiva da maestro artigiano, ha costruito personalmente il suo strumento, donando ad esso un impianto armonico unico e straordinario che conta una dozzina di accordi, dieci in più di quello tradizionale. Il risultato: la sua zampogna è stata definita la “migliore cornamusa al mondo”. Scendendo nel dettaglio, la zampogna tradizionale è dotata di 2 chanters con possibilità di modulazione sonora e 1 o 2 bordoni che emettono suono fisso. Pietro Ricci ha modificato il bordone praticando fori digitabili che permettono la variazione di note. Inoltre, ha costruito i due chanters con misure adatte ad ottenere e aggiungere altre note in una logica cromatica, non ottenibili sulla zampogna tradizionale. Volendo rapportare le differenze dei due strumenti ad una tastiera del pianoforte, potremmo affermare che la zampogna tradizionale è dotata dei soli tasti bianchi, mentre la zampogna di Ricci ha introdotto anche i tasti neri, aumentando notevolmente la capacita armonica e melodica.

NOVAMUSA in Concerto

con

PIERO RICCI - Zampogna; ERNEST CARRACILLO - Organetto; PAOLO ZAMPOGNA- Fagotto; MARCO ZAMPOGNA- Corno; EMILIA AKTIAMOVA - Pianoforte; MORRIS CAPONE - Contrabbasso; ANTONELLO IANNOTTA - Tamburello;

Ore 20,30 - Aperitivo Cena facoltativo Euro 10,00 (drink incluso)

Ore 21,30 - Concerto nella sala teatro, ingresso intero euro 15,00 - ridotto NewsLetter euro 12,00 ( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatro http://dm-mailinglist.com/subscribe...

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

Tutte le ulteriori Info sul Sito Ufficiale del Teatro: www.arciliuto.it/it/programm...

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/