Roma, 26 maggio: in scena al Teatro Vascello ’Fauno’ di Nicola Vicidomini

Non c’è due senza tre! Dopo due sold out assoluti, torna in scena, domenica 26 maggio al Teatro Vascello di Roma, Fauno, il nuovo spettacolo di Nicola Vicidomini, che ha registrato il 28 aprile e lo scorso 11 maggio il tutto esaurito al Teatro Vascello e che sarà in scena anche domenica 26 maggio. Accorsi ad assistere alla prima, in una Roma semideserta in bilico il ponte di Pasqua e quello del Primo Maggio, numerosi colleghi e addetti ai lavori, tra cui Pippo Franco, Rocco Papaleo, Antonio Rezza, Stefano Sarcinelli, Marco Giusti, Francesco Puma, Amedeo Goria, Tiziana Foschi, Ernesto Bassigano, Stefano Disegni e Jason Piccioni. L’impressione condivisa all’unanimità col resto del pubblico è stata quella di ritrovarsi di fronte ad una evidente, radicale evoluzione dell’opera di Vicidomini, che ha già registrato in questi ultimi anni autorevoli attestazioni di stima e continui sold out in tutta Italia, nel conquistare il gradimento di un pubblico sempre più vasto. Un caso unico del panorama comico e teatrale, ultimo testimone di una razza in via d’estinzione. Riconosciuto da Cochi Ponzoni come erede e prosecutore, in senso evolutivo, di una stirpe che annovererebbe, oltre al duo Cochi e Renato, anche Enzo Jannacci, Felice Andreasi, Mario Marenco, recentemente scomparso e a cui, guarda caso, è dedicato lo spettacolo. Secondo Cochi tra le doti principali di Vicidomini ci sarebbe quella di stimolare delle corde nascoste dentro di noi che prima di lui nessuno era riuscito a far saltare vivamente. Continua la sua attestazione di stima dichiarando che prima ancora di essere nato Vicidomini era già nelle cellule del cervello di Andreasi, che riesce a farlo ridere di cuore e lui, per primo, non riesce a coglierne immediatamente le ragioni e che non vede altri eredi se non Nicola Vicidomini e Maurizio Milani. «Ti ho sulla coscienza - aggiunge amorevolmente - e finché campi dovrai ricordartelo e allungarmi la vita» .