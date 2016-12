Roma, 26 settembre: alla Casa del Cinema Birri e Di Gianni ricordano gli anni di studio al CSC

Oggi, lunedì 26 settembre seconda giornata alla Casa del Cinema per gli “80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia (e non sentirli)” una iniziativa fatta di rassegne e incontri, organizzata dal CSC.

In programma questa settimana il decennio 1945-1955 descritto attraverso cortometraggi e lungometraggi realizzati da alcuni degli allievi di allora: Umberto Lenzi, Marco Leto, Folco Quilici, Francesco Maselli, Luigi Di Gianni.

Alle 20.30 l’incontro con Fernando Birri e Luigi Di Gianni. Quelli che raccontiamo in questa seconda giornata furono gli anni del dopoguerra, uno spicchio di storia e di cinema italiano visto attraverso gli occhi di un giovane argentino che venne in Italia per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Quel giovane straniero negli anni contribuì con i suoi film, basati su un’originale rielaborazione della lezione neorealista, al rinnovamento del cinema sudamericano, non solo, forte fu anche il suo impegno per la formazione di nuove generazioni di autori. Luigi Di Gianni, diplomato in regia al CSC nel 1954, due anni dopo Birri, è estraneo al clima del neorealismo; i suoi documentari sono il frutto di una straordinaria ricerca antropologica avvalendosi delle ricerche di Annabella Rossi che ha collaborato con lui per numerosi documentari, e dello stesso De Martino, consulente scientifico del suo primo lavoro, premiato al Festival di Venezia del 1958.

Lunedì 26 Settembre

1945 – 1955 Casa del Cinema - Roma

ore 15.30

Ragazzi di Trastevere di Umberto Lenzi (1956, 40’)

La villeggiatura di Marco Leto (1973, 112’)

ore 18.30

Passeggiata di buon mattino di Folco Quilici (1952, 17’)

Gli sbandati di Francesco Maselli (1955, 78’)

ore 20.30

Incontro con Fernando Birri, Luigi Di Gianni

a seguire

Immagini popolari siciliane sacre di Fernando Birri e Mario Verdone (1954, 9’)

Immagini popolari siciliane profane di Fernando Birri e Mario Verdone (1954, 11’)

Artisti stranieri in Italia - Castagnino ’65 Diario romano di Fernando Birri (1965, 12’)

L’arresto di Luigi Di Gianni (1954, 32’)

www.fondazionecsc.it