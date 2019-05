Roma, 27 maggio: tutti al Tyler per Baritalia Party Time

Raffinati miscelatori e miscelatrici da tutta Italia e Guillaume Leblanc, "Lo sciamano dei cocktail Tiki" vi aspettano lunedì 27 maggio dalle 18.00 al Tyler – Ponte Milvio di Roma per una serata unica e scoppiettante all’insegna di buoni cocktail e buona musica aperta a tutti i cocktail lovers.

Inoltre il Bargiornale Signature Bar servirà, per tutto il giorno, i cocktail delle grandi aziende partner dell’evento: Baladin Spirits, Campari Academy, Coca-Cola HBC Italia, Compagnia dei Caraibi, Fabbri 1905, Kimbo, Martini, Molinari, Gruppo Montenegro, Nonino e Red Bull.

BARITALIA PARTY TIME sarà il grande evento di chiusura della tappa romana di Baritalia, la carovana itinerante che coinvolge da cinque anni i bartender italiani in un percorso di ricerca sul bere miscelato. Un vero laboratorio di ricerca in cui, negli anni, sono stati coinvolti più di 20.000 professionisti, italiani e internazionali, dell’arte di fare cocktail.

Il tema di ricerca di questa edizione prende spunto da Top of the Pops, glorioso programma della Bbc con la classifica dei dischi più venduti.

Saranno infatti protagonisti i drink più popolari del momento, così come Top of the Pops raccoglieva le canzoni più in voga del periodo. La nostra “Top of the Pops” per Roma è così composta: Daiquiri, Negroni e Gin Tonic e tutti i bartender professionisti coinvolti sono chiamati a presentare le proprie personali rivisitazioni.

Le date

Il laboratorio di ricerca itinerante dedicato alla miscelazione toccherà quest’anno tre grandi città del centro, sud e nord Italia.

Dopo Roma ci sposteremo a Bari il 23 settembre e Milano l’11 e il 12 novembre (giorno quest’ultimo del final show di Baritalia 2019).

Il contest: Baritalia Lab

Momento culminante di ciascuna tappa sarà Baritalia Lab, inedito spazio di confronto/sfida, tra i bartender selezionati dalla nostra giuria tecnica. I candidati dovranno creare un drink originale e raccontarlo alla giuria ispirandosi a uno dei tre cocktail campioni di vendita scelti per ogni tappa.

A giudicare le performance ci saranno i coach delle aziende partner, che avranno anche la facoltà di scegliere i candidati per la tappa del final show del 12 novembre a Milano.

I boot camp

Durante ciascuna tappa tutti i bartender potranno inoltre accedere gratuitamente, previa registrazione, a Baritalia boot camp: un programma di masterclass a cura di accreditati professionisti sulle tecniche di miscelazione. Le nuove frontiere della miscelazione, i trend del momento e cocktail fuori dall’ordinario sono solo alcune tra le proposte di Baritalia.

Per accedere alla parte professionale della manifestazione, che parte alle ore 11.30, è necessario registrarsi qui: https://www.eventbrite.it/e/bigliet...

Tyler – Ponte Milvio

Via Riano, 3 - Roma

Orari per Baritalia Lab e Baritalia Boot Camp: dalle 11.30 alle 19.00

Orari per Baritalia Party Time (rivolto a tutti gli appassionati di cocktail): dalle 18.00 a tarda notte

Segnaliamo che nelle vicinanze del Tyler – Ponte Milvio è presente un ampio parcheggio