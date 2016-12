Roma, 27 novembre: l’attore Jamie Bamber e tanti ospiti oggi al RIFF

In arrivo al RIFF – Rome Independent Film Festival oggi, domenica 27 novembre l’attore Jamie Bamber per il film del concorso internazionale Money che sarà presentato alle 22.20 al cinema Savoy alla presenza del produttore Atit Shahe. Opera prima di Martín Rosete, il film vede protagonisti due uomini d’affari in procinto di scappare con 5 milioni di dollari provenienti da traffici illeciti quando ricevono una visita inaspettata che cambierà i loro piani. C’è attesa per l’arrivo di Jamie Bamber, star nota al pubblico per il personaggio di Lee Adama nella celebre serie televisiva Battlestar Galactica. Per il Focus LGBTQ - la sezione legate alle tematiche sull’identità di genere – alle 18.20 al Cinema Savoy sarà presentato Margarita With A Straw , di Shonali Bose che saluterà il pubblico del festival. Nel film Laila è una giovane romantica, una segreta ribelle in sedia a rotelle. Non scoraggiata dalla paralisi cerebrale si imbarca in un viaggio di scoperta sessuale. Le sue esilaranti avventure le provocano una crisi interiore ma anche con coloro che le sono vicini. Sarà nell’intensità di questi legami che troverà la forza di essere veramente se stessa.

Sempre oggi alle 20.20, per il concorso nazionale, sarà presentato Gramigna di Sebastiano Rizzo. Gramigna narra la storia di Luigi, figlio di Diego, uno dei più potenti boss della malavita campana che, ancora oggi, sta scontando l’ergastolo e che lui ha visto solo in galera. Luigi è costretto a fare i conti con il bene e il male, conteso tra “tentatori” e “angeli custodi”. Gli insegnamenti di questi ultimi mettono in guardia Luigi dai rischi del malaffare e lo spronano a studiare e a lavorare, riuscendo a estirpare dalla sua mente, come una Gramigna, ogni forma di tentazione che potrebbe costargli quella libertà che conquisterà sperimentando l’umiliazione del carcere. Nel cast Biagio Izzo, Gianluca di Gennaro, Teresa Saponangelo, Enrico Lo Verso, Ciro Petrone, tutti presenti al Festival.

Sul fronte dei documentari sarà la proiettato, alla presenza della regista, il biografico Crossing Rachmaninoff, diretto dalla neo-zelandese Rebecca Tansley che segue l’aspirante solista di pianoforte Flavio Villani nella sua prima performance in orchestra nel preparare il concerto No.2 di Rachmaninoff.

E ancora, Monica, di Alessandro Haber, presente in sala, chiude lo slot delle proiezioni dei cortometraggi di domani, che inizieranno alle 16.20. Il corto è dedicato a Monica Scattini, scomparsa nel 2015.