Il premio Oscar Colin Firth è un supporter d’eccezione dei giovani precari protagonisti di In Bici senza Sella. L’attore britannico sarà il 27 ottobre alle 16.00 alla Facoltà di Economia – Aula Tarantelli (via del Castro Laurenziano 9) dell’Università Sapienza di Roma per parlare di Giovani e Europa. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Kino Panorama di Alice Nella Città, il film sarà proiettato anche a La Sapienza per gli studenti dell’Università. L’incontro, organizzato dal Ciret - Centro Interuniversitario di Ricerca “Ezio Tarantelli”, ha per oggetto I Giovani tra presente e Futuro.

Alle 16.00 i saluti istituzionali di Maurizio Franzini, Professore Ordinario di Politica Economica, Colin Firth e Alessandro Giuggioli ideatore e coproduttore del film. Alle 16.30 inizierà la proiezione e alle 18.00 l’incontro I Giovani e il Lavoro, ne discutono Colin Firth, il giornalista e scrittore Christian Raimo e l’economista Michele Raitano.

Il film, che ha già vinto il Toronto Independent Film Award come Miglior Film, uscirà nelle sale il 3 novembre distribuito da Zenit Distribution e racconta con auto-ironia gli “esercizi di sopravvivenza” messi in atto da un’intera generazione che si affaccia sul mercato del lavoro mentre vanno in frantumi gli equilibri di una società in trasformazione economica e sociale.

Il tanto anelato posto fisso! Una vera rarità ai giorni nostri. In cammino verso questo sogno irraggiungibile, i protagonisti affrontano l’implacabile quotidianità della lotta per il proprio futuro, inventando nuove ed estreme forme di sopravvivenza. Tra duelli senza esclusione di colpi.

Sarà presente il cast: Riccardo De Filippis, Edoardo Pesce, Francesco Montanari, Alberto Di Stasio, Michele Bevilacqua, Luca Scapparone, Alessandro Giuggioli, Flavio Domenici, Stefano Ambrogi, Emanuela Mascherini, Alberto Gimignani, Ciro Scalera.

Il film da un’idea di Alessandro Giuggioli è diretto da sette registi, anch’essi presenti: Giovanni Battista Origo, Sole Tonnini, Gianluca Mangiasciutti, Matteo Giancaspro, Cristian Iezzi, Chiara De Marchis e Francesco Dafano.

In Bici senza Sella è prodotto da Tandem Film Production e realizzato in collaborazione con Amaro e Tranchese Produzioni.

Ecco il trailer: