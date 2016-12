Roma, 27 settembre/9 ottobre: in scena ’Claustrofobia’ al Teatro 7

In scena Claustrofobia di Gianni Quinto, per la regia di Alberto Ferrari, dal 27 settembre al 9 ottobre 2016 al Teatro 7 di Roma.

Tante risate e un finale a sorpresa. Dal regista “I misteri di Laura” e “Distretto di polizia”, arriva al Teatro7 una black commedy bancaria, ispirata alla vita di tutti i giorni. Sarà l’estro di un regista d’eccezione come Alberto Ferrari a guidare la compagnia di giovani e talentuosi attori capaci di rendere divertente le vicende della nostra società, che spesso vengono trasmesse come notizie dai telegiornali. Cosa può accadere in un’estate caldissima, con gli Europei di calcio, con un scandalo bancario di dimensioni spropositate e tre strani personaggi che per un puro caso del destino si ritrovano a condividere la più assurda delle esperienze?

“Claustrofobia” è una commedia dissacrante che nasce dalla penna e dalla creatività di Gianni Quinto e prodotto da #mainagioia spettacoli. Dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto nella passata stagione con “La scala”, Fabrizio D’Alessio, Andrea Dianetti e Gabriele Carbotti, tornano di nuovo in scena al Teatro Sette con la loro accattivante simpatia che promette spettacolo.

Sinossi

Un’estate caldissima, gli Europei di calcio, un scandalo bancario di dimensioni spropositate e tre strani personaggi che per un puro caso del destino si ritrovano a condividere la più assurda delle esperienze. E’ venerdì, e manca poco alla chiusura della banca in cui è ambientata la storia. Tommaso, il giovane direttore, deve solo aspettare che Francesco, uno dei clienti più importanti della banca, finisca alcune operazioni nella camera blindata, per poi poter chiudere l’istituto. Ma un imprevisto cambia tutto. Un giovane rapinatore minaccia i due con una pistola. Ispirata alle recenti vicende bancarie, Claustrofobia è una commedia dissacrante che promette inaspettati colpi di scena per ridere e riflettere sul fatto che se con una pistola si può rapinare una banca, con una banca si può rapinare il mondo.