Roma, 27 settembre: presentazione del libro ’Il Karma in un paio di scarpe’ di Orietta Cicchinelli

Karma e letteratura all’ombra dell’antico Acquedotto Romano. Venerdì 27 settembre 2019, alle 17:30, si terrà la presentazione di “Il Karma in un paio di scarpe”, ultimo romanzo di Orietta Cicchinelli, scrittrice e storica firma di Metro, di cui è anche fondatrice. L’evento si terrà presso il Casale Torre del Fiscale (via dell’Acquedotto Felice, 120, Roma), nel Parco La Torre del Fiscale, all’interno del Parco degli Acquedotti, ed è ospitato nell’ambito della manifestazione Cultura Municipio VII - Aquae Septimae, Progetto a cura dell’Assessorato municipale alle Politiche culturali, che rientra nell’iniziativa Primavera di Rinascita, la cui organizzazione è stata affidata a DBG Management & Consulting.

La kermesse, che proseguirà fino a domenica 29 settembre, è stata fortemente voluta e finanziata attraverso un bando dal Municipio VII di Roma Capitale, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Parco Regionale dell’Appia Antica.

Durante l’incontro, moderato da Barbara Molinaro, organizzatrice dell’intera manifestazione, si parlerà del romanzo, ma anche dei precedenti lavori dell’autrice, “La Madre” e “Hijo de Puta-La parabola di un legionario”. Interverranno anche Alessandra Izzo e Laura Riccioli, attrici e autrici, Stefano Jacurti, scrittore e regista, Luca Intoppa, attore e doppiatore, che leggeranno brani scelti dai libri della Cicchinelli. Presenti anche gli editori Tony Lupetti e Gianluca Galletti e altri ospiti.

Nella stessa giornata, inoltre, sarà possibile visitare la mostra Visionaire à porter: l’acqua come opera d’arte, nata da un’idea di Barbara Molinario e organizzata dall’Associazione Road to green 2020, che proporrà una serie di collage digitali realizzati dall’artista siciliana Elettra Nicotra, appositamente per l’Associazione, tutti sul tema dell’acqua.

Spazio anche ai più piccoli, con il laboratorio creativo a cura di Sbottonando, ogni giorno, dalle 16:30, aperto a bambini dai 6 ai 10 anni, durante il quale si realizzeranno bijoux con materiali di riuso, spiegando l’importanza dell’economia circolare.

Per maggiori informazioni sugli eventi e per prenotazioni:

http://dbgmec.com/aquae-septimae/