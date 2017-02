Roma, 28 febbraio: proiezione ’Crazy for football’ alla presenza del regista e del critico Boris Sollazzo

Martedì 28 febbraio alle ore 21.00 presso il Centro Aggregativo Apollo 11 (c/o Itis Galilei ingresso laterale di via Bixio 80/a - angolo via Conte Verde) a Roma, proiezione di CRAZY FOR FOOTBALL, un film di Volfango De Biasi (Italia, 2016, 75’). Introduce il critico cinematografico BORIS SOLLAZZO, che al termine della proiezione ne discute con il regista VOLFANGO DE BIASI.

Un gruppo di pazienti che arrivano dai dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, uno psichiatra, Santo Rullo, come direttore sportivo, un ex giocatore di calcio a 5, Enrico Zanchini per allenatore e un campione del mondo di pugilato, Vincenzo Cantatore, a fare da preparatore atletico. Sono questi i protagonisti di Crazy for Football, il documentario di Volfango De Biasi sulla prima nazionale italiana di "calcetto" che concorre ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka.

Regia: Volfango De Biasi Soggetto e sceneggiatura: Volfango De Biasi, Francesco Trento

Interpreti: Santo Rullo, Enrico Zanchini, Vincenzo Cantatore, Antonio Barba, Stefano Bono, Ruben Carini, Ruggero Della Spina, Antonio Di Giovanni, Alessandro Faraoni, Osamuyimen Imarhiagbe, Christian Maoddi, Enrico Manzini, Sergio Medda, Livio Romano, Luis Alberto Sabbatini, Silvio Tolu Suono Alessandro Boscolo Fotografia Giacomo Ragone Musica Michele Braga Montaggio Erika Manoni Produttori: Mauro Luchetti, Luciano Stella Produzione: Skydancers, Rai Cinema; in collaborazione con Istituto Luce Distributore: Istituto Luce Ufficio Stampa: Fosforo

