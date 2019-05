Roma, 28 giugno: ’La Pellicola d’Oro’ premia, per la prima volta, le Serie tv italiane

La Pellicola d’Oro premia, per la prima volta, le Serie tv italiane il prossimo 28 giugno al Teatro Manzoni di Roma ore 20,30. La nota manifestazione, promossa ed organizzata dall’Associazione Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” che riconosce le maestranze e l’artigianato del cinema, grazie alla collaborazione dell’APA (Associazione Produttori Audiovisivi), ritorna in scena per premiare la fiction. Dopo il successo della IX Edizione del Premio Cinema, che ha visto sul palco del teatro Brancaccio i migliori tecnici e artigiani dei film italiani del 2018 con un parterre di grandi nomi e artisti che hanno partecipato alla serata come Lino Banfi, Anna Foglietta, Margherita Buy, Alessandro Haber, Christopher Lambert e tanti altri… si terrà un evento dedicato agli addetti ai lavori delle più famose serie televisive con la presenza di tantissimi ospiti. Grazie alla tenacia e alla passione del suo ideatore, lo scenografo e regista Enzo De Camillis e ai suoi collaboratori, nasce, quindi, la 1° Edizione del premio de “La Pellicola d’Oro” i mestieri del set, per i tecnici e tutti coloro che, dietro la macchina da presa, lavorano nelle fiction italiane. Si sottolinea l’importanza del premio nel riconoscere quei professionisti sconosciuti al pubblico, ma che sono l’ossatura di un prodotto filmico, ricordando che il premio, nel suo genere, è il primo in Europa. Tra i partner presenti: Mibac, Direzione Cinema, ANICA, APA, A.S. For. Cinema, Fitel, Unipolsai.

