Roma, 28 luglio: serata conclusiva di ’Libri a Mollo’, con Antonio Pascale

Giovedì 28 Luglio alle 21.00

Sarà grande festa a Ponte Milvio a Roma per la serata conclusiva di LIBRI A MOLLO estate 2016 Ospite della serata: Antonio Pascale che delizierà il pubblico con il suo spettacolo: Che si dice sull’amore?

La serata in piazzale di Ponte Milvio si apre con un brindisi per festeggiare la conclusione della III edizione di LIBRI A MOLLO

"Vi aspettiamo - sottolinea la direzione artistica - con i calici pieni e con le note di una chitarra e un sax per poi cedere il microfono e la parola ad Antonio Pascale che ci accompagnerà in un viaggio sulle accidentate e tormentate ma meravigliose strade dell’amore".

Per il gran finale di LIBRI A MOLLO estate 2016

Raccontate la vostra canzone d’amore preferita e perchè!

Pubblicate il link all’interno della pagina evento

www.facebook.com/events/3013...

utilizzando l’hashtag ‪

#chesidicesullamore‬

La canzone più bellacollegata al vostro ricordo vincerà una bambolina Cromanticamente realizzata a mano da Roberta Botticella per l’occasione.

Antonio Pascale ci guiderà sulle tracce di grandi scrittori come Twain, Platone, Cechov, Munro…

Durante il viaggio la parola amore sarà smontata in forze via via più semplici per cercare di rispondere alla domanda che tutti ci facciamo: ma l’amore rende la vita migliore o solo possibile? Se siete pronti ad affrontare il viaggio e vi sentite abbastanza forti, saggi, innamorati o cinici, munitevi di bagaglio leggero e scarpe comode: si parte. L’idea dello spettacolo nasce dal nuovo libro di Antonio Pascale, Le aggravanti sentimentali (pubblicato a febbraio 2016 da Einaudi), che è anche la seconda parte della trilogia sui sentimenti iniziata con Le attenuanti sentimentali (2013).