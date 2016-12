Roma, 28 luglio: Steven Spielberg e John Williams: il concerto video-sinfonico negli INCONTRI RAVVICINATI a Santa Cecilia

Vi segnaliamo con piacere un evento eccezionale che vedrà protagoniste le musiche di John Williams e le immagini di Steven Spielberg relative alle loro migliori produzioni realizzate insieme.

Giovedì 28 luglio, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma alle ore 21.00, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Frank Strobel - considerato tra i migliori interpreti di riferimento del repertorio legato al cinema - interpreterà INCONTRI RAVVICINATI, un concerto sinfonico con immagini e video tratte capolavori da Premio Oscar come Jurassic Park, Lo squalo, War Horse, Schindler’s List, Indiana Jones, Hook-Capitan Uncino, La guerra dei mondi, Incontri ravvicinati del terzo tipo, The Terminal, E.T. L’Extraterrestre.

Biglietti da 10 e 20 euro.

Per maggiori informazioni:

www.santacecilia.it/estiva