Roma, 28 novembre: la Roma Nuoto al cinema! Adesso non è più un sogno

Il 28 Novembre ci sarà l’anteprima nazionale del documentario

"A1 PASSO DA TE" al Nuovo Cinema Aquila

Era stato preannunciato pochi giorni fa ed oggi diventa ufficiale: la Roma Nuoto andrà al cinema! Lo farà in occasione dell’anteprima nazionale del documentario "A1 PASSO DA TE" realizzato dal nostro Responsabile Comunicazione e Video, il regista Marco Gallo, che ha voluto raccontare la storia della Roma Nuoto attraverso le parole e le immagini dei protagonisti collezionate negli anni, passando per le finali perse, la storica promozione in Serie A1, la finale scudetto giovanile ed i valori che la Roma Nuoto stessa ed uno sport come la pallanuoto sono in grado di offrire al pubblico.

Il documentario, pochi giorni fa, è stato finalista alla 36ma Edizione degli Sport&Movies TV a Milano, il Festival di comunicazione sportiva più importante al mondo organizzato da membri del CIO con il Presidente Franco Ascani in prima fila. Non è escluso che il documentario venga iscritto ad altri Festival a tema sportivo, verrà sottotitolato in inglese per una distribuzione all’estero e nelle scuole, sarà un progetto che andrà al di là dell’anteprima stessa o della distribuzione cinematografica perchè il progetto A1 PASSO DA TE sarà un veicolo per portare sempre più in alto uno sport come la pallanuoto che da decenni ci vede protagonisti nel panorama europeo, mondiale ed olimpico.

La proiezione avverrà presso il Nuovo Cinema Aquila (Via l’Aquila, 66/74, 00176 Roma RM) il 28 Novembre alle ore 21:30 e sarà proiettato in presenza della prima squadra! L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti.

Alla proiezione sarà presente l’intero roster di Serie A1 con il regista e tutto lo staff tecnico, seguirà un breve

Il trailer del documentario: