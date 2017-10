Sarà inaugurata, sabato 28 ottobre, alle ore 18.00, per proseguire fino al 4 novembre, presso NAM - Natura Artis Magistra di Roma (via di Priscilla 13), la mostra-evento "La Magia del Bosco", con le opere della geniale e poliedrica artista Rossella Amoretti che ricicla, dando nuova vita creativa, gli oggetti che trova, soprattutto sulle spiagge della sua amata Pescara. Legni sbiancati dal mare, viti, bulloni arrugginiti, targhe, lattine, corde: le sue abili mani, guidate da un’innata creatività, trasformano qualsiasi oggetto e materiale in opere delicate: animali dallo sguardo mite, navi e battelli, creature dei boschi.

Proprio alla magia del bosco è dedicata la mostra evento presso NAM - Natura Artis Magistra, lo shop espositivo di Angela Artese che da anni propone il meglio dell’art-design italiano ed i prodotti che rispettano parametri di sostenibilità.

