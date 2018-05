Si tiene, udite udite, in unica irripetibile rappresentazione, il 29 maggio prossimo venturo, un evento che Close Up vi consiglia di non perdere senza se e senza ma. Armatevi di carta e biro:

Martedì 29 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Vascello in Roma (via Giacinto Carini, 78), in scena lo spettacolo VENI VICI DOMINI, di e con Nicola Vicidomini, che si autodefinisce "Il più grande comico morente".

Un video racconta meglio di tante parole: ecco quindi come esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dello sport, come Cosimo Cinieri, Fulvio Abbate, Ernesto Bassignano, Andrea Lo Cicero, Stefano Disegni, Marco Giusti, Nino Frassica e Mino Sferra, illustrano brevissimamente alcuni tra i validi motivi per andare agli spettacoli di Nicola Vicidomini:

.....e poi non dite che non vi avevamo avvisati!

VENI VICI DOMINI

29 maggio 2019

Ore 21.00

Teatro Vascello - Roma

di e con Nicola Vicidomini

Info e prenotazioni

staffvicidomini@gmail.com

340 8449285 - 065881021