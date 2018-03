Roma, 29 marzo: “Da Genova a New Orleans”, con Ernesto Bassignano e Lino Rufo

"Da Genova a New Orleans" è il concerto che l’eccezionale Duo formato da Ernesto Bassignano e Lino Rufo presenterà, giovedì 29 marzo 2018, al Teatro Arciliuto di Roma.

I due Artisti promettono di farci ascoltare il Blues come non lo abbiamo mai sentito. Si arricchisce della loro radice culturale e si contamina strada facendo, complici le mura antiche dell’Arciliuto.

Il progetto musicale di “Bax e Rufus” è la sintesi di due vite lunghe una storia fatta di musica, di incontri, di illuminazioni sulla via di Genova e non solo.

E di loro si è accorto anche Enersto Assante, giornalista e critico musicale di lungo corso il quale ha voluto aprire una finestra su di loro all’interno del format “WebNotte di giorno” (https://www.facebook.com/webnotte/v...)

Ernesto Bassignano, Roma, 1946. Cantautore, giornalista e conduttore radiofonico. Studente di scenografia all’Accademia di Belle Arti, tra il 1966 e il 1968 è tra i protagonisti come attore, cantante e compositore del gruppo Teatro Politico di Strada, di cui fanno parte anche Edmonda Aldini e Gian Maria Volonté. Nel 1969 entra a far parte del cast fisso del Folkstudio, dove ha modo di proporre le sue canzoni e dove conosce altri giovani cantautori come Ludwig, Edoardo e Stelio, e i più giovani Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Giorgio Lo Cascio. Dal 1980 inizia anche la carriera di intrattenitore radiofonico, conducendo molti programmi in Rai, e quella di critico musicale presso Paese Sera. Non abbandona però l’attività di cantautore, continuando a incidere album come D’Essai, Bassingher e La luna e i falò. Tra i suoi ultimi lavori: Aldilà del mare (2009) , Vita che torni (2014) e “Grande BAX” (2017). Giornalista Rai dal 1991, ha condotto dal 1999 al 2011, insieme al giornalista sportivo Ezio Luzzi, la popolare trasmissione di satira sociale intitolata “Ho perso il trend” in onda su RadioUnoRai…

https://it.wikipedia.org/wiki/Ernes...

http://digilander.libero.it/gianni6...

https://www.facebook.com/ernesto.ba...

Lino Rufo - Artista molisano, romano d’adozione, opera in campo musicale da oltre due ventenni. Nella seconda metà degli anni ’70 fa parlare di sé per la Reunion del Naples Power in occasione della registrazione del suo secondo LP "Notte Chiara" che lo fa notare dalla critica musicale italiana e lo mette in mostra come uno degli artisti più promettenti del panorama musicale nazionale. Ed ecco che, sulla scia delle note di "Laura G", "Amore in manicomio", e "Fa’ che mi telefoni", Lino Rufo effettua tour massacranti con i Pooh, Vasco Rossi, Alberto Fortis e tanti altri colleghi degni di nota; ottiene gratificanti passaggi televisivi a "L’altra Domenica"; è protagonista di video clip d’autore come quello di "Figlio d’Amore" per la regia di Enzo Trapani posto al “Disco per l’Estate” e la partecipazione al Festival di Sanremo. Poi come se non bastasse, diventa programmatore e conduttore in Rai di trasmissioni importanti come "Radio Anch’io", "Musicalmente", "Disco Incontro" e da alla luce "Ballerina", che è tuttora la sua canzone più conosciuta. Lino Rufo dal ‘97, ad oggi è protagonista di una frenetica attività di musica dal vivo nelle Piazze, Festival Blues Internazionali e Migliori Locali Italiani accompagnato da famosi musicisti italiani. Nel 2008 fonda un gruppo, i noGospel, con cui registra due dischi, Dal Volturno al Mississippi e Swing low..., insieme al nucleo dei quali apre le date italiane del tour mondiale di John Mayall e, in seguito, registra il primo CD di Francesco Pannofino, “Io vendo le emozioni”, con cui è attualmente in tour. Conduce, inoltre, “Per chi suona la campana?” insieme a Giovanni Samaritani ed Ernesto Bassignano presso il Teatro Arciliuto di Roma. Ha all’attivo dodici dischi, tra singoli e album, due film per il cinema e diverse trasmissioni radiofoniche per la RAI.

http://www.linorufo.it/

“Da Genova a New Orleans”

Ore 20,30 - Aperitivo Cena facoltativo, drink euro 10,00

Ore 21,30 - Spettacolo nella sala teatro, ingresso intero euro 15,00 - ridotto NewsLetter euro 12,00

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è consigliabile la prenotazione

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/