Domenica 3 aprile al Teatro Italia in Roma torna “IN PUNTA DI DONNA”, la rassegna itinerante che, attraverso la danza, risponde alla violenza di genere in modo chiaro e deciso: creatività e arte contro ogni forma di violenza: fisica, verbale, psicologica nei confronti dell’universo femminile. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Interno, dalla Regione e dal Consiglio del Lazio e dall’Assessorato alla cultura del II Municipio; sotto il buon auspicio del presidente del Senato, Pietro Grasso, prevede nel corso dell’intera giornata l’esibizione sul palco di numerose accademie di Roma e provincia. L’evento sarà arricchito dalla prima edizione del PREMIO COREOGRAFICO, che avrà due giudici d’eccezione: i ballerini e coreografi Kristian Cellini e Vittorio Di Rocco. Madrina di questo grande appuntamento capitolino (che lo scorso anno ha fatto tappa a Roma, Benevento e Caserta) l’Etoile del Teatro dell’Opera di Roma Gaia Straccamore. La kermesse diretta da Giulia Antonini, presentata da Niccolò Carosi e organizzata da Roma Restyle, che opera nel territorio dal 2007, nasce da una idea del suo presidente, il giovane regista Michele Vitiello. “IN PUNTA DI DONNA” firmata dall’Associazione a promozione sociale Romarestyle è un’iniziativa artistica che, attraverso l’espressione creativa, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica, le Istituzioni, le famiglie, i giovani, verso le dimensioni del femminile, contro ogni forma di violenza. Peculiarità di questa iniziativa è lo storico legame con SUSAN G. KOMEN – ITALIA, organizzazione di volontariato internazionale che opera nella lotta dei tumori al seno, simbolo e nucleo di problematiche caratterizzanti la donna. La rassegna mette a disposizione un fondo per questa nobile causa, destinato alla Komen stessa che a Roma opera nella struttura del Policlinico A. Gemelli. L’iniziativa sarà anticipata da una conferenza accademica dal titolo: Donna – Fantasia, sogno e realtà. L’incontro si terrà alla Sapienza Università di Roma il 30 marzo.

www.inpuntadidonna.it

