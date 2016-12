Roma, 3 maggio: presentazione del libro ’RIDERE RENDE LIBERI. COMICI NEI CAMPI NAZISTI’ di Antonella Ottai

Martedì 3 maggio alle ore 17.00, presso la Casa della Memoria e della Storia di Roma (Via San Francesco di Sales, 5), presentazione del libro RIDERE RENDE LIBERI. Comici nei campi nazisti, di Antonella Ottai (Quodlibet, 2016).

Il libro nasce da una ricerca condotta sulle sorti di alcuni comici ai quali si deve, negli anni Trenta, la grandezza leggendaria del cabaret e dello spettacolo leggero mitteleuropeo, in particolare di quello berlinese. In gran parte ebrei, la sorte di questi artisti è segnata inesorabilmente dall’avvento di Hitler al potere. Espulsi dai set e dai palcoscenici sui quali avevano primeggiato, le loro performance si replicano in situazioni sempre più dure: i ghetti, la deportazione, lo sterminio. Il loro personale percorso diventa l’occasione per interrogarsi sui poteri e sulla forza d’urto del riso, per riflettere sul senso del comico nel cuore del dolore quando, a complicarne le dinamiche, interviene la relazione che sussiste fra il carnefice e la vittima e sono gli aguzzini a contendere ai perseguitati “l’ultima risata”.

Con l’autrice, ne parlano: Katia Ippaso, scrittrice e critica teatrale, Fiorella Leone, Circolo Gianni Bosio, Lisa Roscioni, storica contemporanea, Marino Sinibaldi, direttore Rai Radio 3 e Presidente del Teatro di Roma.

Modera Paolo Ruffini

Letture a cura di Franca D’Amato, Bruno Maccallini e Alvia Reale

Alla chitarra Marco Paolucci

Iniziativa a cura delle Associazioni residenti della Casa della Memoria e della Storia

