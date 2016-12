Roma, 3 marzo: presentazione dell’ebook su ’True Detective’

Presentazione ebook True Detective – Vivere e morire a Los Angeles

a seguire proiezione in omaggio a James Ellroy

c/o Sentieri Selvaggi, via Carlo Botta 19 a Roma

giovedì 3 marzo h 19.30

INGRESSO GRATUITO

Chi ha ucciso Ben Caspere? Cosa si agita nel nero di Vinci? Per scoprirlo è necessario immergere l’anima in un mondo fatto di poliziotti, criminali, politici corrotti, prostitute e killer psicopatici. Benvenuti nel luna park di Nic Pizzolatto che fonde colpi di scena, letteratura hard boiled, cinema noir e gangster movie.

Dopo il successo di Viaggi al termine della notte, arriva il nuovo ebook dedicato alla seconda stagione di True Detective con saggi, immagini, profili, interpretazioni critiche, materiale multimediale e tutto quello che c’è da sapere sulle otto puntate della serie tv prodotta dalla HBO.

L’ebook verrà presentato giovedì 3 marzo a partire dalle h 19.30 con una serata a INGRESSO GRATUITO insieme al curatore della pubblicazione, Giacomo Calzoni. A seguire, una proiezione in omaggio al nume tutelare nascosto della serie, il Re della Letteratura Nera contemporanea JAMES ELLROY.