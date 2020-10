Roma, 3 ottobre -“Let’s Play Again” per Jazz a Km0

Sabato 3 ottobre presso il ristorante “Da Peppe” in via di Tor Cervara 65 per la rassegna Jazz a Km0, Stefano Di Battista , presenta il Gala Multimediale Internazionale “Let’s Play Again” , un evento esclusivo che vuole celebrare l’amore per la musica Jazz senza confini.

La serata vedrà la partecipazione di musicisti Jazz provenienti da tutte le parti del mondo, collegati in streaming, che si esibiranno suonando in contemporanea i propri brani insieme ai musicisti di Stefano Di Battista Jazz 4ET, per una versione Live davvero unica. Un modo per superare le distanze geografiche attraverso la musica, sfruttando la tecnologia e la voglia di suonare insieme, uniti, in un momento storico così delicato, per il mondo della musica e non solo.

Condurranno i giornalisti: Gino Castaldo e Ernesto Assante. Con la partecipazione straordinaria di due noti e talentuosi attori come Jasmine Trinca e Stefano Fresi.

I musicisti che saliranno sul palco sono: Stefano Di Battista Sax, Andrea Rea Piano, Daniele Sorrentino Contrabbasso, Luigi Del Prete Batteria, Special Guest Nicky Nicolai.

I musicisti che si alterneranno in streaming sono: Wynton Marsalis (USA),tromba, Ivan Lins (Brasile),, voce, John Patitucci (USA),contrabbasso, Boyan Z (Serbia),pianoforte, Horacio “El Negro”Hernandez (Cuba),batteria, Ferit Odman (Turchia),batteria, Olivia Trummer (Germania),pianoforte, Matthew Garrison (USA),, basso, Marc Berthoumieux (Francia),fisarmonica, Mimino Garay (Argentina), batteria.

IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SI TERRA’ DOMENICA 4 OTTOBRE ALLE ORE 19,OO

SEMPRE NELLA STESSA LOCATION

Per chi vorrà partecipare alla serata di Gala Multimediale Internazionale “Let’s Play Again” che si svolgerà presso il ristorante “Da Peppe” in via di Tor Cervara 65 a Roma, all’interno della rassegna “JAZZaKM0”, potrà prenotare la cena con evento ai seguenti numeri: 3349301619 o allo 062294317.