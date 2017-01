Roma, 30 gennaio: Al Teatro Arciliuto una serata Special Tributo al grande paroliere italiano Gianfranco Baldazzi

Lunedì 30 gennaio il Teatro Arciliuto in Roma (Piazza Montevecchio, 5), in collaborazione con l’Associazione Ti Amo Da Morire Onlus, per la consueta serata dei Lunedì dell’Arciliuto "PER CHI SUONA LA CAMPANA?" Ricordando Giancarlo Cesaroni, il Folkstudio e le sue "stanze polverose", ha organizzato una Serata Special Tributo al grande paroliere GIANFRANCO BALDAZZI con la presentazione, in anteprima nazionale, del suo ultimo romanzo dal titolo “Il Silenzio della Cattedrale”, edito postumo da Reverdito; a seguire gli artisti partecipanti, di cui non si svela il nome, interpreteranno le sue canzoni. Presenterà il libro, la moglie Miriam Eredi Baldazzi.

“Il Silenzio della Cattedrale”, un romanzo medievale che, coerente con gli eventi storici del suo tempo, intreccia tra le sue pagine anche vicende femminili a tinte forti, scritto dall’Autore subito dopo “L’uomo degli specchi”, in collaborazione con il fotografo Roberto Serra, dedicato a Lucio Dalla.

GIANFRANCO BALDAZZI, poeta, giornalista e scrittore di Bologna, amico da sempre di Lucio Dalla e Ron, sul finire degli anni sessanta ha reinventato il pop italiano. Tanti i brani che portano la sua firma, tra cui "Occhi di ragazza", "Dolce Susanna", "Fumetto", “Itaca”, “Piazza Grande”, “Silvie”, “La casa in riva al mare”… Baldazzi ha scritto anche testi per Mina, Gianni Morandi, Ornella Vanoni e il pezzo degli Stadio “Grande figlio di puttana”. Critico musicale su quotidiani e periodici, pubblica alcuni libri. I più noti: Lucio Dalla (1984) – La canzone italiana del ‘900 (1988) – Cura il libro di Lucio Dalla Parole Cantate (1988) – I nostri cantautori, con Luisella Clarotti e Alessandra Rocco (1990) – Le parole che cantavamo (2004 50&Più.) – Lucio Dalla, L’uomo degli specchi (2013). Alterna l’attività di scrittore e paroliere conducendo, per circa dieci anni, per RAI INTERNATIONAL, Il notturno italiano.

Dalle ore 20,00 Aperitivo Cena a buffet

Ore 21,30 Musica dal vivo nella Sala Teatro

INGRESSO LIBERO

