Stasera sabato 30 luglio in scena 5 corti teatrali, tra cui segnaliamo quello diretto e interpretato da Monia Manzo, Una Venere in pelliccia, scritto da Francesco Lo Bianco, alle ore 20:45, presso il teatro Lo Spazio di Roma (Via Locri, 42). Cortometraggi teatrali di 15 minuti nell’ambito della nona edizione del Concorso Corti Teatrali. Gli spettacoli sono votati dal pubblico e da una Giuria tecnica.

Una Venere in pelliccia

Carla è una quarantenne molto affascinante, bella, indipendente: una donna da sposare... Peccato che il tipo di matrimonio a cui aveva sempre aspirato durante la sua storia d’amore sia un unione gay, attraverso la quale avrebbe finalmente coronato il suo sogno di essere ufficialmente unita a Luisa. Come non rimanere sorpresi da una donna, che lotta contro qualsiasi pregiudizio sociale, ammettendo i propri limiti di mamma, ma mostrando al contempo un’umanita incredibile nel rivelare la sua vera natura e il suo desiderio più grande. In fondo la felicità dovrebbe essere un diritto di tutti in maniera indifferenziata. In questo monologo Carla parla di una realtà molto frequente nella società attuale, e lo fa con pacatezza, dolcezza e sano realismo, mettendosi in gioco, regalandoci una parte della sua vita più vera.

