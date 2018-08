Nicola Vicidomini sbarca a Roma sull’Isola Tiberina - "Spazio Young", giovedì 30 agosto alle 20.30 con la presentazione de Il Nuovo Libro di Piero Angela. L’opera umoristica, che sta registrando un gran numero di vendite e entusiastici consensi, è assimilabile a un libro didattico, «un testo scolastico dedicato a quegli sturienti che non sanno né leggere, né scrivere, né pronunciare le parole più elementari (come mamma, papà, cacca, esaugurazione) e che pertanto si limitano a mugugnare», spiega l’autore, già protagonista di varie edizioni di Colorado (Italia 1), Stracult (Rai 2) e Programmone (Radio 2).

Reduce dal successo all’Auditorium Parco della Musica, dai recenti trionfi teatrali di Veni Vici Domini al Teatro Vascello e a Villa Ada Roma Incontra il Mondo, considerato un innovatore radicale del linguaggio umoristico, il più grande comico morente sarà affiancato per l’occasione da Stefano Sarcinelli, figura autorevole della comicità in Italia, spalla per eccellenza, autore ed ideatore di programmi che hanno lasciato il segno come Sportacus, Convention e Macao. Sarcinelli parteciperà all’incontro in veste di curatore della collana Veni Vidi Risi - Ultra Edizioni che comprende, tra gli altri, anche i libri di Mario Marenco, Felice Andreasi, Francesco Paolantoni, Francesca Reggiani. A presiedere l’incontro il grande scrittore e intellettuale Fulvio Abbate. Lettrice d’eccezione, per la ghiotta occasione, Martina Catuzzi, tra i volti più brillanti e rilevanti della Stand Up italiana, raffinata attrice ed elegante umorista.

Chi è quel genio di Nicola Vicidomini

Soprannominato il più grande comico morente, è considerato un innovatore del linguaggio umoristico. E’ stato protagonista di programmi televisivi come Colorado (Italia 1) e Stracult (Rai 2). Per Fulvio Abbate «nella squadra di calcio dei grandi del teatro ci saranno Antonin Artaud, Bene Carmelo e Vicidomini Nicola». Per Cosimo Cinieri «non fa l’attore, è il teatro, inventa il corpo, la voce, gli occhi, tutto». Per Marco Giusti «è assolutamente imperdibile». Per Nino Frassica - con cui ha condiviso veri e propri assalti televisivi e radiofonici (non ultimi, Programmone - Radio 2 e Che Fuori Tempo Che Fa - Rai 3) - «unico e originalissimo, continua a meravigliare e far godere chi lo va a vedere». Porta in giro gli spettacoli Scapezzo e Un Satana, casi unici del panorama comico e teatrale, registrando continui sold out. La sua opera è oggetto di saggi universitari tra cui «Scapezzo, il Marziano dello spettacolo» a cura di Fabrizio Natalini, Università di Tor Vergata – Roma.

Nicola Vicidomini racconta con le sue parole il suo stesso libro

«Il nuovo libro di Piero Angela è un testo scolastico dedicato a quegli sturienti che non sanno né leggere, né scrivere, né pronunciare le parole più elementari (come mamma, papà, cacca, esaugurazione) – e che pertanto si limitano a mugugnare. Si va da un dizionario di base al più classico dei dettati, passando per prublemi matematici da risolvere, temi da svuolgere e giàsvuolti e approfondite antulugie, complete di accurate biografie dei sincoli autori. L’opera didattica contiene errori ortografici e grammaticali, vuoi per un fatto di spuntaneità e innovazione, vuoi perché ci sono già arrivati i soldi dal Ministero. Nel 1973 il musicista tedesco Friedel Berlipp, in arte Berry Lipman, compone il brano Die Girls Von Panamaribo ottenendo un successo di vendite non trascurabile; molti gli arrangiatori che si cimenteranno in versioni alternative dell’opera. Quest’ultima cosa che avete letto non c’entra niente. L’editore mi ha implorato di allungare la sinossi per una questione di spazi, altrimenti dice che o si fa monaca o si uccide. Peraltro, sta attraversando anche un brutto periodo: lo ha lasciato il fidanzato, tale Enzo, un inguardabile energumeno di 79 anni a cui lui aveva intestato anche un appartamento in centro. Nonostante lo stato di opulenza, Enzo è scappato in Messico fregandogli gli ultimi 3.550 euro rimasti, più i soldi del Ministero. Ora l’editore versa in uno stato pietoso. Gli ho già prestato 3 euro. Cercheremo di recuperare con le vendite»