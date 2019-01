Roma, 31 gennaio/3 febbraio: Artisti7607, masterclass gratuita per attori con JUNE JASMINE DAVIS

Ha lavorato con premi oscar come Arthur Penn, Wynn Handman, Adam Dadson e in Italia con numerosi attori, tra cui Claudio Santamaria e Francesco Scianna. E’ June Jasmine Davis, insegnante all’Actor Studio di New York e di Los Angeles, l’acting coach scelta da Artisti 7607 (collecting che si occupa di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore) nell’ambito delle sue attività legate alla formazione attoriale.

Venti le borse di studio messe a disposizione dei candidati interessati al corso, che avrà luogo dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019 presso l’Efilsitra Acting Studio di Via dei Salumi, 51 a Trastevere.

Dal 31 Gennaio al 3 Febbraio 2019

EFILSITRA ACTING STUDIO

Via dei Salumi, 51 - Roma (Trastevere)

presenta:

Masterclass con JUNE JASMINE DAVIS

La formazione è gratuita con Artisti 7607

Tornano i workshop promossi dalla collecting degli attori

Come partecipare alla Masterclass con June Jasmine Davis:

Entro martedì 22 gennaio bisogna inviare le proprie candidature all’indirizzo mail jj26@gmax.at Le candidature dovranno contenere i seguenti allegati (in italiano e in inglese): curriculum, foto, lettera motivazionale ed eventuali link a showreel. Sarà June Jasmine Davis ad esaminare le richieste selezionando i venti partecipanti alla masterclass. La selezione sarà comunicata con una risposta via mail, entro venerdì 25 gennaio. La masterclass riservata solo agli iscritti alla collecting Artisti 7607, sarà simultaneamente tradotta e i partecipanti potranno lavorare sia in inglese che in italiano.

