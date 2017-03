Roma, 31 marzo 2017 al Teatro Arciliuto - Omaggio a Fred Buscaglione con il concerto dei BUSCAJA

Omaggio a Fred Buscaglione, venerdì 31 marzo all’Arciliuto di Roma con il Concerto dei BUSCAJA, Orchestra composta da Alessandro Tomei – Sassofono Tenore; Francesco R. de Campos – Contrabbasso; Primiano Di Biase – Pianoforte; Federico Scribani – Voce; Alfredo Agli – Batteria e Mario “Rollo” Caporilli – Tromba.

Avete presente i mitici anni cinquanta? Gli anni in cui i giovani passavano le loro serate nei night club a luci soffuse? Quei luoghi rigorosamente eleganti dove ad allietare il gentile pubblico erano le orchestre dal vivo? Questa è la mitica atmosfera che si respirerà in questo concerto al quale non potete mancare! La simpatia, l’ironia, la bravura, il ritmo e l’eleganza dei BUSCAJA vi travolgeranno attraverso le canzoni del grande Fred Buscaglione!

BUSCAJA, orchestra che ricrea il sound in bianco e nero composta da sei musicisti che propongono le canzoni di Fred Buscaglione. In oltre 10 anni di attività, oltre ai clubs, discoteche e locali notturni, i Buscaja hanno partecipato anche ad iniziative promosse dalla Regione Lazio, dal Comune di Loiano che ha organizzato una cinque giorni dedicata al mitico Fred. Hanno partecipato in qualità di ospiti anche alle finali di Miss Italia, a varie puntate del Maurizio Costanzo Show ed al Promax Europe Award, la premiazione dei migliori spot televisivi europei. Il cantante del gruppo é Federico Scribani, attore di teatro, cinema e televisione che oltre ad avere una voce graffiante, dà corpo alla sua interpretazione rendendo il concerto quasi uno spettacolo teatrale che coinvolge direttamente lo spettatore…

FRED BUSCAGLIONE mostrò sin da piccolo una grande passione per la musica. A undici anni fu ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino che però abbandonò dopo tre anni di frequenza un po’ per la scarsa simpatia rispetto alla musica classica e un po’ perché le non floride condizioni economiche della sua famiglia (il padre era pittore edile, la madre portinaia e occasionalmente insegnante di pianoforte) lo costrinsero a cercare lavoro prima in piccoli impieghi da fattorino e poi da apprendista odontotecnico. Era ancora adolescente quando iniziò ad esibirsi nei locali notturni della città come cantante jazz: come polistrumentista era in grado di suonare diversi strumenti, dal contrabbasso, al violino, al pianoforte, alla tromba... Alla fine degli anni cinquanta Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante...

Ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo

(Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione

Ore 21,30 Concerto nella sala teatro

Ingresso Intero Euro 15,00 – Ridotto _ Euro 12,00 ( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del _ Teatro http://dm-mailinglist.com )

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

ULTERIORI INFO SUL SITO UFFICIALE DEL TEATRO:

www.arciliuto.it/it/programm...

Info e Contatti Evento:

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 – 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 17,00 in poi)

333 8568464 - 336 789349 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it