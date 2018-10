Roma, 31 ottobre: al Teatro Arciliuto la Noche Criolla dedicata al Perù

NOCHE CRIOLLA Roma 2018

Una serata per realizzare un viaggio in Perù senza spostarsi dal centro di Roma.

Con il patrocinio dell’Ambasciata del Perù in Italia e del Consolato del Perù a Roma.

Dopo il grande successo di "Eataly incontra Perú - La Settimana della Cucina Peruviana", a grande richiesta torna "La Noche Criolla", il tradizionale evento ‘gastronomico-culturale’ peruviano più esclusivo della capitale.

Serata di Gala in occasione del “Día de la Canción Criolla” al Teatro Arciliuto di Roma che mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 20:30, apre le porte del suo storico locale per presentare la gastronomia e cultura musicale del Perú.

Per iniziare con l’aperitivo potrete deliziarvi con i fantasiosi finger food originali preparati per l’occasione e gustare il rinfrescante Pisco Sour che è stato definito come “Il cocktail della nuova era”. A cena, potrete degustare le ricette più originali, esotiche e sorprendenti della gastronomia peruviana a cura dello chef peruviano Ronald Solis. Il tutto sarà accompagnato dall’interpretazione della migliore musica creola peruviana eseguita dal gruppo musicale “En Blanco y Negro” con Francisco Echeverri alla chitarra, Giovanni Belia al basso, Carlos Guerrero alla chitarra e Davide Saponaro alle percussioni, che accompagneranno le voci di Adriana Tardio e Maria Elena Bernuy. Non mancheranno le famose decime di Nicomedes Santa Cruz e il ballo della Marinera interpretato dai campioni Lia e Adriano.

Dopo cena si scatenerà il ballo e, a richiesta, sarà possibile degustare il Pisco, distillato d’uva peruviano che sta diventando di moda nei cocktail-bar più riconosciuti d’Italia.

Dalle ore 20.30

Aperitivo, Cena e Spettacolo € 60,00

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione al numero 335-7596964 o 335-7596986 oppure scrivendo a nochecriollaroma@gmail.com (nome, telefono e il numero di posti da prenotare). (Gisela y Federico – Noche Criolla Roma)

Link Evento: www.arciliuto.it/it/programm...

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/