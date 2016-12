Roma, 31 ottobre: FellinHalloween 2016

31 ottobre Semhain, per i celti è il primo dell’anno, dove il giorno e la notte, l’invisibile e il visibile si incontrano e la morte e la vita sono in comunicazione. E’ una tradizione antica che si perde nella notte dei tempi. Proprio in questo giorno, contenitore di folclore e magia, 23 anni fa Federico Fellini si incammina verso il viaggio eterno e così come era vissuto, anche la sua morte lo abbraccia per condurlo nell’immaginifico mondo dell’onirico a lui tanto familiare. Da un’idea di Iolanda La Carrubba nasce il FellinHalloween, che vuole celebrare il connubio tra il cinema di Fellini e la mistica notte di Halloween, attraverso la poesia, la musica e le arti.

Il 31 ottobre 2016 alle h.18,30, il FellinHalloween torna presso il prestigioso Studiolo a cura di Eugenia Serafini, via dei Marsi 11 (San Lorenzo - Roma) con il Patrocinio di ARTECOM - Onlus.

Novità di questa edizione il Poetry Slam, una “tenzone” poetica a tema libero nell’affascinante atmosfera della notte in cui spiritualità, fantasia e realtà si fondono.

Programma

Introducono Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta

Incontro con Eugenia Serafini, direttrice dello Studiolo e Presidente di ARTECOM onlus e il prof. Nicolò Brancato

PoetrySlam, con Lucianna Argentino, Maria Letizia Avato, Sabino Caronia, Matteo Castorino, Paolina Carli, Davide Cortese, Iole Chessa Olivares, Franco Falasca, Terry Olivi, Emiliano Scorzoni.

Una divertente gara poetica “da brividi” suddivisa in quattro manches, al termine di ognuna delle quali una giuria artistica attribuirà un punteggio, la poesia con il punteggio più alto vincerà lo slam e sarà pubblicata sull’homepage di EscaMontage Blog&WebTV per tutta la durata del mese di novembre, e sarà poi inserita nella sezione Poesia del Blog&WebTV

Live del cantautore Amedeo Morrone PoesiCanzone

Durante lo svolgimento della serata verranno date tutte le novità dal progetto. Un’operazione corale nella quale i poeti hanno espresso con il loro prestigioso lavoro la sensibilità su diverse tematiche che insieme all’original sound pop-rock melodico del cantautore Amedeo Morrone, viaggiano attraverso un linguaggio sinestetico. Il cd-antologia sarà introdotto dall’illustre prefazione di Alexian Santino Spinelli, musicologo, compositore, antropologo, virtuoso della fisarmonica, docente universitario di Lingua e cultura romaní, presidente nazionale della federazione FederArteRom. In questo primo numero del CD-Antologia saranno presenti i componimenti poetici di: Silvana Baroni, Paolina Carli, Alessandra Carnovale, Sabino Caronia, Iole Chessa Olivares, Davide Cortese, Fernando Della Posta, Carla Guidi, Fausta Genziana Le Piane, Ugo Magnanti, Tiziana Marini, Anita Napolitano, Terry Olivi, Massimo Pacetti, Roberto Piperno, Lorenzo Poggi, Tommaso Putignano, Antonella Rizzo, Eugenia Serafini.

Il fotografo Mel Carrara Melamar curerà il reportage FotoPoetico della quarta edizione del FellinHalloween

Reading con: Sabino Caronia, Iole Chessa Olivares, Tiziana Marini, Tommaso Putignano, Cinzia Marulli, Eugenia Serafini, Daniela Rampa, e i poeti presenti in sala.

Interverranno Marco Fioramanti, Renato Fiorito, Catello Masullo

Ospite in musica Alessandro Da Soller

In esposizione le opere di: Valerio D’Angelo, Davide Cortese, Iolanda La Carrubba, Mario La Carrubba, Lina Morici, e le opere in esposizione presso lo Studiolo in via Dei Marsi, 11

Incontro speciale con un Ospite in Cinema…

EscaMontaBuffet: sarà offerto un brindisi con assaggi di un tipico buffet halloweeniano, sottoscrizione etica di 3 €

In questa occasione sarà possibile ritirare le copie della rivista aperiodica EscaMontage Magazine N°0 ed acquistarne altre usufruendo dello sconto del 40%

EscaMontage Film Festival itinerante, nato nel 2013 sulle sponde del lago di Bracciano, ha intrapreso nel corso del tempo ricche collaborazioni con eclettiche realtà socio-culturali, divenendo vero e proprio viaggio nelle diverse forme d’espressione creativa, attraverso location del Lazio e non solo, tra le quali: lo stesso studiolo ARTECOM onlus Accademia in Europa di Studi Superiori diretto da Eugenia Serafini e Nicolò Brancato, la sede FUIS (Federazione Unitaria Italiani Scrittori) di Roma. Tanti gli illustri ospiti nazionali e internazionali, tra i quali: l’attore Antonio Catania, il critico Catello Masullo, il reporter Fulvio Grimaldi, il regista Aureliano Amadei, l’attrice Francesca Stajano, il musicologo e linguista Rom Alexian Santino Spinelli, il giornalista Giò Di Giorgio, il critico d’arte Giorgio Di Genova, il documentarista Davide Demichelis, l’organizzatrice culturale Lisa Bernardini. EscaMontage Associazione Culturale No Profit nasce nel 2012 dall’unione delle esperienze professionali di Iolanda La Carrubba (filmmaker – autrice - poeta) e Sarah Panatta (giornalista – autrice), un excursus attraverso eventi, reportage, interviste, rubriche, format, laboratori e incontri con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura nazionale e internazionale, che hanno conferito pregio alle attività svolte.

