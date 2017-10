Roma, 31 ottobre: FellinHalloween con Escamontage a ingresso libero

EscaMontage è lieta di invitarvi alla IV° edizione del FellinHalloween un evento a cura di Iolanda La Carrubba, che si tiene martedì 31 ottobre dalle ore 18:30 presso la galleria “Il Leone” a cura di Ginco Portacci via Aleardo Aleardi 12, Roma. Ingresso Libero.

31 ottobre Halloween, Semhain, per i celti è il primo dell’anno, dove il giorno e la notte, l’invisibile e il visibile si incontrano e la morte e la vita sono in comunicazione. E’ una tradizione antica che si perde nella notte dei tempi. Proprio in questo giorno, contenitore di folclore e magia, nel 1993 Federico Fellini si incammina verso il viaggio eterno e così come era vissuto, anche la sua morte lo abbraccia per condurlo nell’immaginifico mondo dell’onirico a lui tanto familiare.

Programma

moderano Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta

incontro con l’ospite Ginco Portacci

Reading con i poeti: Silvia Bove, Alessandra Carnovale, Mel Carrara, Valentina Ciurleo, Davide Cortese, Flaminia Cruciani, Fernando Della Posta, Angela Donatelli, Francesca Farina, Renato Fiorito, Iolanda La Carrubba, Anita tiziana laura napolitano, Iole Chessa Olivares, Terry Olivi, Sarah Panatta, Lorenzo Poggi, Roberto Piperno, Luciana Raggi, Rosario Romeo, Irene Sabetta, Domenico Sacco, Emiliano Scorzoni, Marzia Spinelli, Therezinha Teixeira De Siqueira

Lettura dei poeti presenti in sala

HorrorPoetrySlam con giuria interna, ci sarà un’unica manche il vincitore avrà la distribuzione della sua poesia su tutti i canali EscaMontage. Partecipate!

Ospite in musica, Amedeo Morrone con Live delle PoesiCanzoni e con i suoi ultimi brani

CinemArte Incontro con l’Artista e Storico d’Arte Valerio d’Angelo

Incontro con ospiti a sorpresa d’eccezione

Intervento cinematografico a cura di Nour Gharbi

In questa occasione sarà allestito il set fotografico “Mostra la tua maschera” dove verrà fatto un ritratto a tutti coloro che parteciperanno indossando un elemento in maschera

Durante la serata verranno letti degli aforismi del regista Federico Fellini.

Con una sottoscrizione a offerta libera verrà servito un buffet con degustazione dei prodotti tradizionali di Semhain

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno arricchito le diverse attività EscaMontage tra gli altri: Giorgio De Rossi e la sua Galleria d’Arte a Trevignano Romano, la Biblioteca Aldo Fabrizi di Roma, Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Silvia Scola, Antonio Catania, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Fulvio Grimaldi, Mariella Anziano, Nicola Acunzo, Silvano Agosti, Aureliano Amadei, Mario Carbone, Davide Demichelis, Giuseppe Bonito, Marco Tullio Barboni, Mauro Casciari, Giò Di Giorgio, Germain Droogenbroodt, Ugo De Angelis,Eleonora Mazzoni, Agostino Raff, Fabio De Luigi, Lisa Bernardini, Alexian Santino Spinelli, Ginco Portacci, Carlo Dutto, Iole Chessa Olivares, Emanuele Carioti, Massimo Pacetti, Anita Tiziana Napolitano, Gianni “Marok” Maroccolo, Simonetta Bumbi, Fabio D’Alessio, Rita Pacilio, Giovanni Cavaliere, Francesco Del Grosso, Roberto Piperno, Lina Morici, Stefano Grossi, Gaetano Di Vaio, Daniele Ferrari, Mario La Carrubba, Marco Onofrio, Daniele De Angelis, Davide Cortese, Giorgio Ginori, Angela Donatelli, Massimo Lauria, Amedeo Morrone, Dona Amati, Ciro De Caro, Alessandro greyVision, Fabio Traversa, Antonio Natale Rossi, Tiziana Lucattini, Serena Maffìa, Ugo Magnanti, Rosario Romeo, Tomaso Binga, Luigi Sardiello Tiziana Marini, Francesco Spagnoletti, Monica Martinelli, Cinzia Marulli Ramadori, Marco Pagliarin, Valerio Di Gianfelice, Debora La Monaca, Antonella Rizzo, Matteo Mingoli, Alessandro Da Soller, Domenico Sacco, Nicola Macchiarlo, Mauro Morucci, Chiara Mutti, Giuseppe Nibali, Alessandro Salvioli, Mauro Corona, Luigi Corsi, Fernando Della Posta, Patrizia Nizzo, Alcidio, Davide Matera, Flaminia Cruciani, Marcello Matera, Lucia Pompili, Tommaso Putignano, Daniela Quieti, Laura Quinzi, Cosimo Ruggieri, Silvana Baroni, Marzia Spinelli, Angelo Onorato, Patrizia Stefanelli, Fabio Morici, Renato Fiorito, Luca Benassi, Antonella Covatta, Valerio d’Angelo, Valentina Ciurleo, Francesca Farina, Simone Di Conza, Irene Sabetta, Luca Masculo Legato, Manuela Faini, Silvia Capo, Alphaville Cineclub.

Un ringraziamento a tutti gli Sponsor:

CrisColombo www.criscolombo.com/

B&B Roma Città Aperta www.facebook.com/pg/viamonte...

Outlaw www.outlawcult.com/

Info e contatti: escamontage.escamontage@gmail.com