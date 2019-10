Roma, 31 ottobre: #MojoFest il DELVON LAMARR ORGAN TRIO

Altro imperdibile evento targato del XV #MojoFest il prossimo giovedì 31 ottobre 2019. Sul palco del Monk Circolo Arci, andrà in scena lo spettacolo a firma della formazione statunitense che ha sbancato con milioni di visualizzazioni il mondo digitale: per la prima volta a Roma il Delvon Lamarr Organ Trio. La formidabile formazione con base a Seattle, composta da Delvon Lamarr all’organo B-3, Jimmy James alla chitarra e Keith Laudieri alla batteria, -evoca nel suo primo lp “Close But No Cigar”, un suono strumentale classico con una sensibilità “pioneristica e virtuosa”. Presentato al "Local Artist Spotlight" di KEXP a Seattle nel mese di luglio del 2017, viene seguito da una performance live all’Upstream Music Festival trasmessa da KEXP stessa, che ha raccolto oltre sei milioni di visualizzazioni catturando l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. La band che aveva pubblicato il primo album in modo indipendente nel 2016 con notevolissimo seguito e relativa acclamatazione da parte della critica, ha visto una ristampa dello stesso da parte della Colemine Records nel marzo 2018. Grazie ad una miscela esplosiva di soul, jazz e rhythm & blues, il Delvon Lamarr Organ Trio sta ottenendo notorietà a livello planetario. Il loro groove, i loro suoni lussureggianti e vivaci stile jam-session sono sempre freschi e con improvvisazioni rafforzate dalla loro innegabile chimica, capace di generare un sound fresco, divertente e capace di essere nel mainstream della new wave african-american del momento. Warm up e selezioni musicali a cura della crew di Mojo Station, tra rarità, hits, funk, r’n’b, soul.

Direzione artistica a cura del Mojo Station Blues Festival, kermesse facente parte dell’Italian Blues Union, ass. nazionale di settore di cui riveste la vice presidenza, nonché affiliata alla Blues Foundation di Memphis, Tennessee. “Mojo Station - Il Blues e le Sue Culture” è il Radio Show in onda da diciotto stagioni ogni martedi dalle ore 23:00 alle 00:00, sulle frequenze di Radio Rock 106.6 fm.

#MojoFest // A Year Long Festival

Giovedi 31 Ottobre 2019

Sala Indoor | Ingresso con Tessera Arci 2019-20 più contributo alle attività di euro 10.

H 22:00 DELVON LAMARR ORGAN TRIO (Vintage Soul Jazz; Blues)

Warm Up: Mojostation dj-set [Funk; New Orleans Sound; Soul Groove]

#MojoFest - XV Edizione

Giovedì 31 ottobre 2019 | presso Monk - Circolo Arci, Via G. Mirri 35, Roma |

Spettacolo con posti a sedere

Apertura Porte | Ore 20:00 con Tessera Arci 2019-20 più contributo alle attività di euro 10 + d.p

Info: Mail info@monkroma.club | info@mojostation.net

