Roma, 31 ottobre: Una Serata da Paura al CSOA Forte Prenestino

Lunedi 31 ottobre il C.S.O.A. Forte Prenestino di Roma presenta una SERATA DA PAURA , durante la quale sarà possibile attraversare a partire dall’aperitivo i diversi laboratori del centro sociale. Dal tramonto all’alba all’interno del nostro altro mondo possibile, fuori dalle mostruosità del quotidiano vivere. Dalle ore 19 la storica occupazione di Centocelle vi accoglierà con uno speciale setting MOSTRUOSO valorizzato da performance, installazioni, dj set, live, mostre, proiezioni, assaggi, sapori....

A partire dal dopocena, invece, per farvi scatenare fino le prime luci dell’alba, inizierà una DANCEHALL DA PAURA in cui avremo il piacere di assistere all’inaugurazione del nuovo YAGA YAGA SOUND SYSTEM assieme ad alcune guests quali COOL RUNNINGS, RUDEBEAT ed altre.

"Attraversateci - dichiarano dallo spazio occupato - portate la vostra voglia di scambiare esperienze, amateci, travestitevi o gettate ogni maschera ed attraversate il ponte levatoio.....".

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

ENOTECA ---

Apertura del laboratorio dalle 19 in FULL HORROR SET!

Aperitivo MOSTRUOSO & Free assaggini per accompagnare i calici di vino, fornelli accesi ad oltranza per gli amici e le amiche dello sbrano notturno!

DJ SET dalle 19 alle 23 circa: DJ NERVO aka JDP outta 187/Scimmie Del Deserto ina SPECIAL MIXING MOOD!

SALA DA THE ---

Apertura del laboratorio dalle 19 in FULL HORROR SET!

“MOSTRO TRUCCO” dalle 19 HORROR MAKE UP, venite a farvi truccare!

Da dopocena a tarda notte DJ SET a cura di PRODUKKT

CUCINA ---

Apertura del laboratorio in FULL HORROR SET da ora di cena AD OLTRANZA per gli amici e le amiche dello sbrano notturno!

Speciale menu ANTIPROIBIZIONISTA in chiave HORROR! It’s all about HALLOWEEDZ!

PUB ---

Apertura del laboratorio dalle 19 in FULL HORROR SET!

Da dopocena a tarda notte DJ SET “CAFFE FORTE BLOOD & SUGAR” a cura di GHA SELECTA

Per informazioni:

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino - Centocelle – Roma

www.forteprenestino.net

segreteria@forteprenestino.net

Tram 5-19-14 - bus 542-544 - metro C: fermate Gardenie e Mirti