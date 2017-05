Roma, 4 maggio: al Teatro Arciliuto è #MaggiodeiLibri con BEATBOP – Jam Reading Session ON THE ROAD

#MaggiodeiLibri al Teatro Arciliuto di Roma - Primo appuntamento giovedì 4 maggio con BEATBOP, il Jazz Reading sui poeti della beat-generation. un viaggio nell’America di Kerouac, Ginsberg, Corso e Ferlinghetti con Paolo Buglioni, Luca Ruggero Jacovella, Thierrry Valentini e Valerio Serangeli.

Paolo Buglioni, una delle voci più famose del cinema e del teatro italiano, condurrà il pubblico nell’America della Beat Generation accompagnato da tre musicisti d’eccezione: Luca Ruggero Jacovella al pianoforte, Valerio Serangeli al contrabbasso, e Thierry Valentini al sax tenore.

Jazz e Poesia diventano una Jam Reading Session on the road calata perfettamente in una atmosfera assolutamente suggestiva.

Evento inserito nella programmazione della settima edizione del #MaggiodeiLibri: www.ilmaggiodeilibri.it/ediz...

Ore 20,30 - Aperitivo Cena facoltativo, drink euro 10,00

Ore 21,30 - Concerto nella sala teatro, ingresso intero euro 15,00 - ridotto NewsLetter euro 12,00

Alla NewsLetter del Teatro Arciliuto ci si può iscrivere direttamente dalla home page del website del Teatro oppure dalla pagina FaceBook

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

www.arciliuto.it/it/programm...

Info e Contatti Evento:

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it