Roma, 5,6 e 7 ottobre: a Santa Cecilia torna a dirigere Ennio Morricone

Dopo un periodo di assoluto riposo imposto dai medici, Ennio Morricone torna a dirigere.

Il celebre Premio Oscar salirà sul podio dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2016 (Sala Santa Cecilia, ore 21 per i tre concerti) con un programma che impagina i più bei successi della sua lunga carriera al servizio della “settima arte”. Si potranno riascoltare, così, capolavori come le colonne sonore tratte da La Migliore offerta, La leggenda del pianista sull’Oceano, Baaria, Metti una sera a cena, Il Buono, il Brutto, il Cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa, sino ad arrivare alle musiche scritte per The hateful eight, di Quentin Tarantino che gli sono valse il secondo Premio Oscar.

I biglietti si possono acquistare presso il Botteghino dell’Auditorium Parco della Musica e attraverso TicketOne, unico sito autorizzato alla vendita dei biglietti di Santa Cecilia.

Biglietti: da 75 a 28 euro

Infoline: tel. 068082058

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Ennio Morricone direttore

Ciro Visco maestro del coro

Morricone

La migliore offerta (dal film omonimo di Giuseppe Tornatore)

La leggenda del pianista sull’Oceano (dal film omonimo di Tornatore)

FOGLI SPARSI

Chi mai (dal Film "Maddalena")

H2S

Metti una sera a cena

Croce d’amore (dal Film "Metti una sera a cena")

OMAGGIO A MAURO BOLOGNINI

Per le antiche scale

L’eredità Ferramonti

MODERNITA’ DEL MITO NEL CINEMA DI SERGIO LEONE

Il Buono, il Brutto, il Cattivo

C’era una volta il West (soprano Susanna Rigacci)

Giù la testa

L’estasi dell’oro (dal Film "Il Buono, il Brutto, il Cattivo)

THE HATEFUL EIGHT

Diligenza per Red Rock

Bestialità

TRE ADAGI

Tema di Deborah (dal Film "C’era una volta in America")

Addio Monti (dal Film "I promessi sposi")

Vatel

La Tenda Rossa (Partenza - SOS - Ritorno)

Mission (Gabriel’s Oboe - Falls - Come in Cielo così in Terra)

Per maggiori informazioni:

www.santacecilia.it