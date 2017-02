Roma, 5 febbraio: al MAXXI proiezione del doc ’Pezzi’, di Luca Ferrari

Domenica 5 febbraio alle ore 18:00 al MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma (via Guido Reni 4A), vi segnaliamo la proiezione del documentario ’PEZZI’ (Italia 2012, 70’) di Luca Ferrari, regista che sarà presente all’evento.

Massimo è “er pantera”. Dalla vita non ha mai avuto niente. Come Giuliana, Stefano, Rosi, Bianca, Lillo, esistenze alla deriva vissute ai margini di tutto, dentro un quartiere, il Laurentino 38 che, come racconta questo doc premiato alla Festa del Cinema e con una nomination ai David di Donatello, sembra una prigione con le torrette, o un cimitero: ogni angolo racconta un lutto.

Il film è presentato all’interno della rassegna CINEMA AL MAXXI, EXHIBIT

LA RASSEGNA

I film della sezione Exhibit (in programma nei giorni di sabato e domenica) sono strettamente collegati a due mostre ospitate al MAXXI: “The Japanese House. Architettura e vita dal 1945 a oggi” e “Please Come Back. Il mondo come prigione?”. La prima (sulla centralità del progetto della casa come chiave d’accesso all’intera cultura metropolitana del Giappone odierno) ben si fonde con il cinema realista di Yasujirō Ozu, con l’importanza che egli attribuisce agli aspetti della vita quotidiana e alla famiglia. Cinema al MAXXI proietterà tre capolavori del cineasta giapponese: Tarda primavera, Viaggio a Tokyo e A Story of Floating Weeds. Quest’ultimo, in anteprima italiana in sala, sarà accompagnato dal vivo da un ensemble dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini di Lucca. La mostra “Please Come Back. Il mondo come prigione?” racconta il carcere come metafora del mondo contemporaneo e il mondo contemporaneo come metafora del carcere. Le opere cinematografiche selezionate per Cinema al MAXXI affrontano l’argomento attraverso numerosi e stimolanti punti di vista, da quello sociologico a quello culturale, passando dal tema degli affetti alle derive legate al controllo e alla burocrazia. In programma, Pezzi di Luca Ferrari, nominato ai David di Donatello, Citizenfour di Laura Poitras, Oscar® come miglior doumentario 2015, L’ora di amore di Andrea Appetito e Christian Carmosino e Milleunanotte di Marco Santarelli, entrambi girati all’interno di un carcere.