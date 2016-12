Roma, 5 giugno: ingresso gratuito nei Musei Civici per la prima domenica del mese - mostre e altre attività‏

Domenica 5 giugno 2016, come tutte le prime domeniche del mese, torna l’ingresso gratuito nei Musei Civici della città per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana, iniziativa ideata e promossa da Roma Capitale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali Zètema Progetto Cultura. Come sempre, arricchiscono l’offerta culturale di questa domenica attività gratuite e a pagamento per genitori e figli e molte mostre.

GLI EVENTI

"C’erano un italiano, un tedesco e... una capra!” ovvero: piccola storia del Campidoglio

Visita guidata alla mostra “Campidoglio. Mito memoria archeologia” (Musei Capitolini) e lezione spettacolo (drammaturgia e recitazione a cura di Antonietta Bello, Teatro di Roma) ore 10.30 visita guidata, a seguire lezione-spettacolo (ore 11.30 circa).

Alla scoperta di Villa Torlonia

Visita giocata ore 11.00 per bambini dai 9 ai 12 anni nel Parco di Villa Torlonia. Dopo una breve introduzione sulla storia della famiglia Torlonia, ai bambini verranno consegnate una cartina del parco e un foglio con domande che li inducano a ricercare le diverse tipologie costruttive esistenti nella villa

Ci vediamo alle 11.00 – Visita guidata al museo con uno storico dell’arte

Visita guidata al Museo di Roma Palazzo Braschi con uno storico dell’arte.

Visita guidata al Museo di Roma in Trastevere con uno storico dell’arte.

Visita guidata alla Galleria d’Arte Moderna con uno storico dell’arte.

Gli Horti

Visita didattica ore 11.00 ai Musei Capitolini adatta ad adulti e bambini. oggetto della visita sono le grandi ville nobiliari, gli horti, quale espressione monumentale ai confini tra il pubblico e il privato, che si configura come una profonda trasformazione urbanistica. L’itinerario tematico si snoda tra le eleganti sale dell’ala nuova dei Musei Capitolini dove si trovano i celebri capolavori raccolti per provenienza.

Mamma Cult 0-3 Visita ai Mercati di Traiano

Un percorso 100% formato famiglia per scoprire la Roma Antica nei Mercati di Traiano che raccontano contemporaneamente l’evoluzione dell’architettura romana e la storia della città, attraverso l’indubbio legame tra il complesso monumentale e l’area archeologica degli edifici forensi. Ore 16.00.

LE MOSTRE

Ai Musei Capitolini prosegue la mostra Campidoglio. Mito, memoria, archeologia in cui rari documenti d’archivio, dipinti, incisioni, sculture e inediti reperti archeologici narrano le trasformazioni urbanistiche del Campidoglio. In corso anche La Misericordia nell’arte Itinerario giubilare tra i Capolavori dei grandi Artisti Italiani

La mostra Domon Ken presso lo Spazio Espositivo Ara Pacis è una monografica dedicata ad uno dei fotografi più importanti della storia della fotografia moderna giapponese: da non perdere.

Ai Mercati di Traiano MADE in Roma Marchi di produzione e di possesso nella società antica

Al Museo di Roma in Palazzo Braschi Antoine Jean-Baptiste Thomas e il popolo di Roma (1817-1818) raccolta di materiale grafico e fotografico che documenta la storia della città nel corso dei secoli.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi uno sguardo alle Opere della Galleria d’Arte Moderna alle Quadriennali, con opere di eccezionale importanza, in parte mai esposte e sconosciute al pubblico, acquisite dal Governatorato negli anni delle prime Quadriennali del 1931, 1935 e 1939.

Al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese mostra di arte contemporanea dell’artista Tillman Kaiser: pitture, disegni, sculture spesso declinati sul binomio bianco/nero

Al Museo Carlo Bilotti Barbara Salvucci (INK) presenta i suoi ultimi lavori. In corso anche Salvarsi dal naufragio - Fraddosio/Marini. Nello spazio esterno Bizhan Bassiri - Specchio Solare NOOR.

La Casina delle Civette di Villa Torlonia con la mostra I ritorni, l’artista romano Giuseppe Salvatori, propone una serie di lavori che riprendono i motivi decorativi delle ceramiche italiane degli anni ’50 ’60. In corso ancora Patrizia Dalla Valle. MetaMosaico. Al Casino dei Principi Benvenuto Ferrazzi (1892-1969): la prima antologica di un artista finora poco trattato negli studi sulla Scuola romana, uno tra i maggiori esponenti della prima metà del Novecento.

Al Museo di Roma in Trastevere, Patagonica: in mostra il progetto fotografico di Luca Bragalli realizzato tra dicembre 2014 e gennaio 2015 in Cile e in Argentina,.

Colori profondi del Mediterraneo al Museo Civico di Zoologia con 30 foto di organismi marini mai fotografati prima.

Alla Centrale Montemartini l’esposizione permanente si è arricchita di nuovi straordinari capolavori da tempo conservati nei depositi. Da ammirare anche il prezioso ritratto in basanite dell’imperatrice Agrippina Minore in prestito dalla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen.

Molte possibilità, come sempre, al MACRO di via Nizza con APPUNTI DI UNA GENERAZIONE #3 Matteo Basilè - Gioacchino Pontrelli; Segni, Alfabeti, Scritture. Percorsi nell’Arte Contemporanea attraverso la Collezione MACRO; Dall’oggi al domani. 24 ore nell’arte contemporanea; VIDEOCRACY: Bruce Nauman > Cheryl Donegan; WILLIAM KENTRIDGE - Triumphs and Laments: a project for Rome; MARISA e MARIO MERZ

Non rientrano nelle gratuità le mostre a La Pelanda e le attività del Planetario Gonfiabile presso Technotown.

fanno parte dei Musei in Comune:

Musei Capitolini; Centrale Montemartini; Mercati di Traiano; Museo dell’Ara Pacis; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo delle Mura; Museo di Casal de’ Pazzi; Villa di Massenzio; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Roma Palazzo Braschi; Museo Napoleonico; Casa Museo Alberto Moravia; Galleria d’Arte Moderna; MACRO- MACRO Testaccio; Museo Carlo Bilotti; Museo Pietro Canonica; Museo di Roma in Trastevere; Musei di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia.

INFO

Ingresso gratuito previa esibizione di valido documento che attesti la residenza.

INFO tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00) www.museiincomuneroma.it

INFO VISITE DIDATTICHE

060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)

www.sovraintendenzaroma.it

www.museiincomuneroma.it;

www.museiincomuneroma.it/did...

Biglietti vari a seconda dell’appuntamento