Roma, 5 maggio: incontro con Roberto Recchioni per la ristampa Bao di John Doe

Giovedì 5 maggio alle ore 18:00 presso la Games Academy Roma di Conca d’Oro (Via Eugenio Chiesa 39A) incontro con Roberto Recchioni e Walter Venturi e Mauro Uzzeo come moderatore per l’attesissima ristampa di un acclamatissimo autore italiano: John Doe, di Roberto Recchioni. L’evento è realizzato in collaborazione con Bao Publishing e Manicomix Distribuzione. Roberto è uno dei colossi del fumetto italiano moderno, uno dei capisaldi della scuderia Bonelli, tra Dylan Dog, Tex e l’incredibile Orfani, già ripreso in una meravigliosa versione deluxe da Bao. Atteso da tempo dai fan, tornano in una bellissima versione cartonata, le avventure di John Doe, in uscita giovedì 28 aprile.

John Doe lavora per la "Trapassati Inc.", occupata nella gestione della morte, e nella quale riveste un ruolo di prim’ordine. Lavorando alle dirette dipendenze della Morte, rappresentata come una donna dal fascino e dall’ironia letali, si troverà ad affrontare casi quantomeno improbabili, in compagnia di personaggi iconici e situazioni ai limiti dell’impossibile.

BAO Publishing ripropone l’edizione assoluta (con nuovo lettering e dialoghi rimasterizzati per le storie di Recchioni) della prima stagione, in sei volumi da quattro episodi ciascuno, più una sezione di extra e dietro le quinte con il commento dello stesso Roberto Recchioni. Le copertine, inedite, sono di Massimo Carnevale.

L’evento su facebook:

www.facebook.com/events/3616...