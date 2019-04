Roma, 5 maggio: XXIV Giornata del Collezionismo Musicale

XXIV Giornata del Collezionismo Musicale

Il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca

Una totale immersione nella Storia della musica dagli anni ’50 ad oggi. Un eccitante percorso ricco di curiosità e stimoli.

Domenica 5 maggio 2019

dalle 10,00 alle 19,00

Hotel NH Villa Carpegna Via Pio IV, 6

IL MUSIC DAY ROMA

Patrocinato dalla Regione Lazio come “manifestazione di interesse culturale” Music Day Roma vanta un ampio parterre standistico con decine di espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, che propone una messe di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, a cui si affiancano gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dvd, dibattiti mai noiosi e sempre coinvolgenti su temi musicali. Grazie all’iniziativa dell’Associazione Culturale “Per un pugno di dischi”, al Patrocinio della Regione Lazio e alle partnership di Radio Rock, radio ufficiale della manifestazione, di Classic Rock, il magazine musicale più venduto in Italia e di Vinile, il bimestrale della Sprea Editori dedicato al mondo del collezionismo discografico, la manifestazione romana offre la possibilità di condividere e approfondire le passioni di ciascuno in ambito musicale.

La ventiquattresima edizione

Il più importante evento collezionistico della Capitale in ambito musicale, propone come sempre, accanto alla ricca offerta degli oltre 50 espositori dell’area commerciale, dove sarà possibile trovare vinili di ogni genere, dalle chicche da collezione, ai più amati Lp, importanti incontri culturali. Anche in questa occasione si alterneranno sul palco del Music Day Roma diversi protagonisti della musica di ieri e di oggi, come Guido e Maurizio De Angelis e i membri del gruppo La Batteria.

GLI INCONTRI

Ore 11,30: Beat Records presenta in anteprima l’inedita colonna sonora del film “Bomber” alla presenza degli autori Guido e Maurizio De Angelis e del figlio di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli.

La Beat Records, storica label specializzata in colonne sonore cinematografiche, rende disponibile per la prima volta dopo quasi 40 anni l’iconica colonna sonora del film “Bomber” (Michele Lupo, 1982). Un evento importante per i numerosi appassionati di soundtrack cinematografici che frequentano il Music Day Roma e che vedrà, oltre ai già citati, anche altri ospiti a sorpresa. Per l’occasione, in esclusiva per il Music Day, sarà disponibile un’edizione ultra limitata di 100 copie, in Cd e Lp, dell’opera, la cui uscita ufficiale è prevista per metà maggio.

Ore 15,30: Goodfellas presenta: “La Batteria II”

La formazione romana di prog-funk strumentale torna al Music Day Roma, dove già aveva presentato il suo esordio discografico, per parlare del nuovo album (un doppio Lp) con pubblico e addetti ai lavori. “La Batteria II” arriva a quattro anni di distanza dall’omonimo esordio che ha letteralmente stregato gli appassionati e a tre dal sorprendente e riuscitissimo “Tossico amore”, rielaborazione strumentale della colonna sonora del film “Amore tossico” di Claudio Caligari, originariamente composta ed eseguita dal Maestro Detto Mariano. Seguendo una linea di costante evoluzione sonora, nel nuovo lavoro la band arricchisce il suo linguaggio cinematico con nuovi elementi e ulteriori sfumature. A raccontare questa nuova avventura musicale saranno i membri della band Emanuele Bultrini (chitarra elettrica, acustica, classica e mandolino), Stefano Vicarelli (piano, Hammond e synths), Paolo Pecorelli (basso elettrico) e David Nerattini (batteria e percussioni).

L’ingresso per i visitatori è dalle ore 10.00 alle 19.00 non stop

Il biglietto di ingresso è fissato al prezzo di € 3,00

Il programma completo del Music Day e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito: www.musicdayroma.com

e sulla pagina Facebook www.facebook.com/musicdayroma/

perunpugnodidischi@email.it

info@musicdayroma.com

tel: 338/9508649