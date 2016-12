Roma, 5 ottobre/13 novembre 2016: TEMPO DA LUPI, mostra fotografica di Bruno D’Amicis al Museo Civico di Zoologia

5 ottobre - 13 novembre 2016

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - Via Ulisse Aldrovandi, 18

mostra fotografica TEMPO DA LUPI

di Bruno D’Amicis, fotografo e biologo

vincitore anche del World Press Photo e Wildlife Photographer of the Year

La mostra è un omaggio al LUPO, animale carismatico che ha ispirato svariate tradizioni e leggende.

Le suggestive immagini esposte immortalano lo splendido animale nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il suo ambiente naturale.

Alla mostra fotografica si affiancherà “Insieme ai lupi”, un’esposizione di dipinti realizzati da alcuni famosi artisti naturalisti italiani di ‘Ars et Natura’ per sensibilizzare il pubblico alla conservazione e corretta gestione di una specie così significativa della nostra fauna.

In occasione dell’evento saranno esposti anche alcuni esemplari di Canis lupus conservati nel Museo e provenienti da diverse parti del mondo.

Info

martedì – domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

tel.060608 –06 67109270

www.museodizoologia.it