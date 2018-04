Roma, 6 aprile: al teatro Palladium Aprile in Danza: NON VAL ACQUA AL MIO GRAN FOCO

Stagione artistica 2017/2018

APRILE IN DANZA

III Edizione

Venerdì 6 aprile 2018 – Ore 21

NON VAL ACQUA AL MIO GRAN FOCO

Programma di musica antica e danza contemporanea Frottole & Capricci del Rinascimento italiano

coreografie di Paola Campagna

ANTONELLA TATULLI canto

VALENTINA NICOLAI viola da gamba basso

MARCO OTTONE viola da gamba tenore

GIANFRANCO RUSSO - viola da braccio rinascimentale e direzione

PAOLA CAMPAGNA e SEBASTIANO FOTI - danzatori

Teatro Palladium - Università Roma Tre

Piazza Bartolomeo Romano 8, 00154 Roma

Prezzi spettacoli: intero € 15 / ridotto € 10 / studenti € 5

Tra il XV e XVI secolo, si sviluppa in Italia un genere musicale, in origine a carattere popolare, che contenderà al madrigale il primato nella musica vocale: la Frottola. Una caratteristica della Frottola era quella di avere la melodia nella voce più acuta dell’impianto polifonico. La preminenza della parte superiore era tale che spesso l’esecuzione delle altre voci era affidata a strumenti come le viole o ridotta con una scrittura specifica per strumenti armonici come il liuto o il cembalo. La scrittura della Frottola era spesso omoritmica o con brevi momenti di imitazione tra le voci e, anche se arricchita da fioriture e melismi, la sua linearità era distante dalla complessità del madrigale. La corte mantovana dei Gonzaga fu uno dei luoghi di fioritura di questo genere musicale: a Mantova operarono i più apprezzati compositori di Frottole, tutti presenti nel programma, come Bartolomeo Tromboncino, Marchetto Cara, Jacopo Fogliano, Filippo da Luprano. Alla proposta musicale, eseguita secondo la prassi rinascimentale su strumenti dell’epoca, si accostano le suggestioni che i testi e la musica rivolgono ad un’interpretazione contemporanea del gesto e dello spazio, tradotte in movimento nelle coreografie di Paola Campagna. Il ContrArco Consort, diretto da Gianfranco Russo, propone questo programma con un organico di quattro musicisti e due danzatori.

