Roma, 6 dicembre: Diana Tejera ed Ersilia Prosperi presentano ’OOPS!’, primo album di Ed Mondo

ED MONDO, "OOPS!"l’album più sorprendente dell’anno presentato stasera all’Hybris di Trastevere (via della Lungaretta , 164).

DIANA TEJERA, cantautrice italo-spagnola, ed ERSILIA PROSPERI, trombettista jazz, hanno realizzato insieme "OOPS!", un disco che frantuma il classico concetto di canzone per aprire le composizioni a strutture più libere e in grado di lasciare pieno spazio all’espressività.

ED MONDO è il Mondo di Ersilia e di Diana, un sodalizio musicale perfetto tra due fervide e movimentate personalità artistiche, ciascuna con la propria individualità ma pronte a unire i loro talenti così diversi.

OOPS! è una rivelazione di 11 stagioni. Diana e Ersilia hanno composto le canzoni del loro primo album sfidando le convenzioni del pop, grazie alla qualità delle invenzioni melodiche di chitarra, tromba e balafon. Testi che parlano di noia, frustrazioni, sesso e disavventure personali, fino ad immaginare il dialogo tra due orgasmi femminili di epoche diverse nella “Stagione del piacere”. Il tutto condito da uno spiccato senso dell’umorismo. E il messaggio sociale del disco è tremendamente profetico per guidarci nel nostro incerto futuro.

Prodotto da Amy Denio, polistrumentista americana, e da ED MONDO attraverso una campagna di crowdfunding di grande successo, l’album "OOPS!" è stato registrato a Seattle e masterizzato da Chris Hanzsek, ingegnere del suono dei Nirvana.

Le ED MONDO sono disponibili per interviste anche telefoniche o come ospiti nella tua radio. In allegato due brani di "OOPS!"

Le ED MONDO hanno presentato l’album il 10 aprile 2016 al Quirinetta di Roma e poi in un tour in Germania e Stati Uniti.

DIANA ED ERSILIA

Diana Tejera, cantautrice italo spagnola, vanta collaborazioni importanti come quella con Tiziano Ferro, con cui ha scritto pezzi che sono diventati dei grandi successi, come "Scivoli di nuovo" e "E fuori è buio", o Chiara Civello, newyorchese d’adozione, o ancora la star brasiliana Ana Carolina. Nel 2013 ha inciso un libro-cd con la poetessa Patrizia Cavalli, "Al cuore fa bene far le scale".

Un anno fa Diana ha iniziato una collaborazione con Ersilia Prosperi, trombettista jazz e fondatrice degli OU, un gruppo che dopo due tour negli USA, sono usciti da poco tempo con il loro nuovo progetto "Scrambled", prodotto da Amy Denio, polistrumentista americana.