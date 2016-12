Roma, 6 e 7 dicembre: all’Apollo 11 i doc di ’La memoria dell’oggi’

6 E 7 DICEMBRE: DUE GIORNI DI RACCONTI DAL VERO IN CINQUE FILM

L’APOLLO 11 OSPITA LA “MEMORIA DELL’OGGI”, I MIGLIORI DOCUMENTARI INTERNAZIOLI SELEZIONATI DA LE VOCI DELL’INCHIESTA , FESTIVAL DEL CINEMA DEL REALE DI PORDENONE

Anche questa due giorni che ospita la “memoria dell’oggi”- cioè i migliori documentari internazionali selezionati da Le Voci dell’Inchiesta, manifestazione ideata da Cinemazero di Pordenone per promuovere il cinema del reale - risponde a queste esigenze , nel nome del cinema e della cultura. I film saranno introdotti da Riccardo Costantini, coordinatore di Cinemazero.

L’evento romano è promosso Zalab in collaborazione con Apollo 11 nell’ambito dei Racconti dal vero , con il sostegno di Siae.

6/7 dicembre

APOLLO 11 – ( Via Nino Bixio , 80a - Roma)

Programma:

Martedì 6 dicembre

Primo appuntamento martedì 6 dicembre alle ore 19.00 con WasteCooking – Make food not waste di David Gross e Georg Mish (Austria, 2015) in cui lo chef attivista Gross racconta il suo impegno per combattere lo spreco di cibo e di risorse alimentari. L’idea alla base è quella di creare deliziose pietanze usando come ingredienti alimenti destinati alla spazzatura. Scorrazzando in giro per l’Europa a bordo della sua “wastemobile”, un’automobile alimentata a olio vegetale, David incontra attivisti, chef, scienziati, buongustai e vari “portatori sani di idee”, per individuare originali modalità e ricette per combattere lo spreco alimentare, con un pizzico di ironia.

Alle 21.00 il documentario GayBy Baby di Maya Newell (Australia, 2015): un ritratto emozionante e delicato di che cosa significa essere figli di coppie omossessuali e dover affrontare il pregiudizio della comunità in cui si vive. Il documentario di Maya Newell, cresciuta lei stessa da due madri, racconta la vita quotidiana di Gus, Ebony, Matt e Graham, quattro bambini australiani tra i 10 e i 12 anni, figli di coppie gay e lesbiche. Un ritratto emozionante e delicato . Il documentario a fine dicembre sarà distribuito da ZaLAb su tutto il territorio nazionale.

Mercoledì 7 dicembre

Ad aprire le proiezioni di Mercoledì 7 dicembre, alle 18.00, Credit for Murder di Vladi Antonevicz (Israele, 2015), in cui lo stesso regista decide di infiltrarsi per sei lunghi anni in un gruppo di neo nazisti russi al fine di mostrare al mondo le atrocità compiute quotidianamente nella totale impunità, con la collusione di Putin.

A seguire, alle ore 20, The fog of Sebrenica di Samir Mehanovic (Bosnia Erzegovina, Scozia, 2015). Il film, premio della critica all’International Documentary Film Festival di Amsterdam, va dritto al capitolo più buio della guerra nell’ex Jugoslavia: il genocidio da parte delle truppe Bosniache di Ratko Mladic, che in una settimana uccise 8.372 mussulmani bosniaci, nel silenzio dell’ONU.

Infine, alle 21.30, a chiudere la rassegna Walls, di Pablo Iraburu e Migueltxo Molina (Spagna, 2015) : vite, aspirazioni e desideri degli uomini diventano sempre più simili, mentre i nuovi muri portano avanti il paradosso della divisione. Un film, che con la sua potenza visiva, ha raggiunto i muri ai quattro angoli del mondo – Spagna e Marocco, U.S.A e Messico, Sud Africa e Zimbabwe, Israele e Palestina – facendo emergere l’assurdità di confini invalicabili per alcuni e perfettamente percorribili per altri, vincendo, tra i molti, l’Oxfam Global Justice Award all’International Documentary Film Festival di Amsterdam. Un’esperienza cinematografica rarissima, di un’intensità folgorante in cui si vive con i fuggitivi protagonisti, condividendone paure e speranze. In distribuzione da fine dicembre sul territorio nazionale grazie a Tucker Film.

Biglietto:

Abbonamento rassegna - 13€

Giornaliero - 8€

Singolo - 5€

+ tessera Apollo

Il film GayByBaby, distribuito da ZaLab, sarà inoltre in programmazione all’Apolllo 11:

Giovedì 15 dicembre ore 21:00

Venerdì 16 dicembre ore 19:00

Sabato 17 dicembre ore 21:00

Domenica 18 ore 19:00

