Roma, 6 maggio: il Twin Peaks Party al Kino

Sabato 6 maggio il Twin Peaks Party al Kino di Roma

8 aprile 1990. La televisione americana trasmette l’episodio pilota di una nuova serie: Twin Peaks. Un pescatore rinviene un cadavere avvolto in un telo di plastica: è il corpo di Laura Palmer. Ed è, soprattutto, l’inizio di una rivoluzione. Tra indizi, personaggi cult, sogni e nani la storia della serialità non sarà più la stessa. La terza stagione che arriva a maggio è già l’evento del 2017. Oltre Lo Schermo, il ciclo di lezioni di cinema dell’Associazione Doppio Sogno, come ultimo appuntamento della stagione sceglie di omaggiare il capolavoro di Lynch e Frost, in una serata completamente a tema: il Twin Peaks Party. Per l’occasione il cineclub diventerà la Loggia Nera, con uno speciale allestimento. In prima serata si vedono brevi clip da Twin Peaks in sala Cinema, analizzate e commentate con il pubblico, si mangiano ciambelle, cherry-pie e caffè nero come una notte senza luna. Dalle 23 in poi inizia il Party in sala Bistrot: Dj-Set ispirato a Twin Peaks, dancehall in onore della serie. E tante altre sorprese, molti misteri.

Dress-code (non obbligatorio): i personaggi e le atmosfere di Twin Peaks, con premio alla migliore maschera.

Ingresso: 5 euro

Presentano la serata Marco Compiani, Emanuele Di Nicola e Alessia Astorri dell’Associazione Doppio Sogno.

IL PROGRAMMA

ORE 21 Sala Cinema – “È accaduto a Twin Peaks”, proiezione di brevi sequenze, analisi e dibattito con la sala. A cura di Marco Compiani

ORE 23 Sala Bistrot – Twin Peaks Party Dj-set ispirato alle atmosfere della serie

