Iolanda La Carrubba, Sarah Panatta

vi invita alla presentazione del libro

"Oltre la linea dell’emozione"

poesie e pensieri

di Valentina Ciurleo

sabato 6 maggio, dalle h. 18.00

Centro Artistico Culturale Il Leone

Diretto dal Prof. Ginco Portacci

Roma, Via Aleardo Aleardi 12

Ingresso libero

EscaMontage è lieta di presentare, nella magnifica scenografia del Centro Artistico Culturale Il Leone nel cuore di Roma, diretto dal Prof. Ginco Portacci, l’opera "Oltre la linea dell’emozione", poesie e pensieri, esordio letterario di Valentina Ciurleo, edizione EscaMontage (in copertina foto di Stefano Bonazzi).

"Questa sua prima raccolta di poesie può essere magnificamente descritta direttamente dalle parole dell’autrice: ’Esterno emozioni e stati d’animo mettendoli in versi in una composizione tutta personale, accompagnata da immagini. Una penna mi ha insegnato a sentire: la parola è parte di me, ciò che sento, l’essenza che dà voce alla profondità’. Ne nasce una sorta di diario intimo, una parata di emozioni, di desideri, di considerazioni, in composizioni costruite per immagini, per flashes emozionali, per frammenti accostati e giustapposti. Se la parola trasmette emozione, allora è veramente poesia. Ed è, chiaramente, il caso dell’autrice, capace di intuizioni notevoli nella creazione di immagini di rara efficacia... (dalla prefazione di Giacomo Caruso)

Biografia di Valentina Ciurleo

Valentina Ciurleo è nata a Roma il 12/10/1973 e insegna alla scuola primaria in una classe terza - ha cominciato a insegnare all’età di diciotto anni - e svolge il suo lavoro con passione e dedizione. Si dedica alla lettura e ai gruppi letterari on line: Libri che passione, Leggo Letteratura Contemporanea. Appassionata di poesia e scrittura, da ottobre 2015 partecipa al laboratorio di poesia “…in bilico sui versi”, presso il caffè letterario Mangiaparole. Ha pubblicato alcune poesie con "Poeti e Poesia" nell’opera Impronte67. Scrive sulla rivista letteraria "La Recherche" in un suo spazio gratuito. Ha pubblicato scritti grazie alla rivista on-line Diwali Rivista Contaminata. Ha pubblicato poesie e racconti nelle antologie di Giulio Perrone Editore: “Fermarti non posso”, ispirata al tema tempo, “Un’estate a Roma”, nell’ambito del concorso letterario letti di notte, “Non solo bianco è il Natale”. Esterno emozioni e stati d’animo mettendoli in versi in una composizione tutta personale, accompagnata da immagini. Una penna mi ha insegnato a sentire: la parola è parte di me, ciò che sento, l’essenza che dà voce alla profondità.

PROGRAMMA

Moderano Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta

Intervento e letture dal libro "Oltre la linea dell’emozione" dell’autrice Valentina Ciurleo

Reading dei poeti Leonardo Bonetti, Alessandro Canali, Giacomo Caruso, Gloria Imparato, Laura Pezzola, Marcello Soro

EscaMusicLive del cantautore Amedeo Morrone per il Cd-Antologia "PoesiCanzone" con lettura dei poeti Silvana Baroni, Davide Cortese, Roberto Piperno, Eugenia Serafini

Reading dei poeti Matteo Castorino, Lidia Popa, Marzia Spinelli, Giuseppe Tacconelli

Letture tratte dalle poesie del nostro ospite; Ginco Portacci

News EscaMontaEditorial

Gelati al pistacchio (ovvero, scritture che si apprezzano da grandi) esordio letterario del giovane talento Luca Masculo Legato

I° numero Cd-Antologia PoesiCanzone, con prefazione del musicologo ed antropologo Alexian Santino Spinelli a cura del cantautore Amedeo Morrone

anteprima del progetto “EscaMontage Magazine n°0” n°.3 in collaborazione con la FUIS (Federazione Unitaria Italiani Scrittori)

Sarà possibile acquistare copie delle pubblicazioni del catalogo EscaMontaEditorial.

