Venerdì 7 dicembre alle ore 18:00 presso la libreria Koob di Piazza Gentile da Fabriano, 16 a Roma, presentazione del libro "Flaminio che passione", di Elisabetta Villaggio. Sarà presente l’autrice con Francesco Toniarini Dorazi

Ecco come descrive il libro la sua autrice: Flaminio che passione è un libro nato dal mio amore per questo quartiere dove vivo da circa 14 anni. Camminando per la zona mi è venuto in mente di scrivere questo libretto che racconta i luoghi storici, come i vari musei, i ponti e le chiese che si trovano qui, i negozi particolari, i ristoranti, i baretti. Ho immaginato di fare una gita, come se fossi un turista qualsiasi, alla scoperta di questo quartiere che è in movimento e che, negli ultimi anni soprattutto, è diventato trendy e pieno di nuovi luoghi interessanti anche per la posizione così vicino al centro ma nello stresso tempo ha conservato la sua natura residenziale. Per scelta ho deciso di non avere una casa editrice ma di fare tutto da sola. Flaminio che passione infatti è un self-publishing che costa 10 euro e lo potrete trovare nelle librerie, nelle edicole e in alcuni negozi della zona. E ora buona passeggiata a tutti.