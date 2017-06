Roma, 7 giugno 2017: Alessio Lega presenta il suo “Mare Nero” al Teatro Arciliuto

Roma, mercoledì 7 giugno 2017, al Teatro Arciliuto approda il cantautore Alessio Lega per presentare il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Mare Nero” – Ritratto di un inferno bello mosso. Con Alessio a calcare la scena il polistrumentista Rocco Marchi.

Alessio Lega è uno dei cantautori più conosciuti della sua generazione, e dei più stimati dalla nicchia degli appassionati del genere. Ha messo in scena centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze/concerti sulla canzone d’autore mondiale e sulla musica popolare e d’impegno. Dopo un’assidua frequentazione col Nuovo Canzoniere Italiano, è considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d’autore e riproposizione dei repertori storici. È citato nei dizionari (Garzanti, Giunti, Rizzoli), si è guadagnato i riconoscimenti più ambiti (Targa Tenco, Premio Lunezia, ecc…), è inserito in antologie, libri, dvd. Eppure Alessio non rinuncia al nobile donchisciottismo di cantare dove gli piace, piuttosto che dove “si deve”, andando in giro a tentare di cambiare se stesso e il mondo con le canzoni di cui fa l’autore, l’interprete e lo storico.

“Mare Nero” è il terzo disco da autore di Lega (in totale ad oggi se ne contano otto, fra dischi di traduzioni, rifacimenti, live)

“Mare Nero. Ritratto di un inferno bello mosso” (Autoprodotto)

Data di uscita: 6 giugno 2017

