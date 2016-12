Giovedì 7 luglio 2016 alle ore 15.30 si terrà la presentazione del volume “David di Donatello 60” che ripercorre i sessant’anni di storia del premio cinematografico più importante del nostro Paese.

La presentazione si terrà presso la Sala del Consiglio Nazionale presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in via del Collegio Romano 27 alla presenza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, del Direttore Generale per il Cinema Nicola Borrelli e del Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello Gian Luigi Rondi.

Saranno presenti Gina Lollobrigida come ospite d’onore e altri esponenti del mondo del Cinema.