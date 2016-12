Sabato 7 maggio 2016 al TEATRO PLANET di Roma (via Crema 14, zona San Giovanni), nell’ambito della Rassegna di Teatro Narrazione, alle ore 21 Reading del racconto vincitore del Bando: "Tempi variabili", di Paolo Mogliazza

A SEGUIRE

"Prima che finisca il tempo", una lettura a due voci scritto da Daniele Barbieri e portato in scena da lui stesso e da Agata Marchi. Si legge nell’abstract: Prima che il tempo finisca capiremo se aveva ragione Einstein a scrivere che «le persone che credono nella fisica sanno che la distinzione fra passato, presente e futuro non è che una cocciuta illusione». Un rubinetto gocciola e scandisce un tempo sincopato, perfetto. Partiamo da lì vagabondando fra scienza, fantascienza, lavoro e incontrando Einstein, sant’Agostino, Philip Dick, Carlo Rovelli, Julio Cortazar... e orologi che vanno all’indietro. L’homo quasi sapiens possiede il concetto di tempo? E l’homo forse ultra-sapiens potrà e vorrà viaggiare nel tempo?

